L’histoire du crossover d’Arrowverse 2020 est déjà prévue

le Arrowverse ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt – avec une idée d’histoire déjà verrouillée pour l’événement crossover de la saison prochaine. Lancé avec Arrow en 2012, la gamme de spectacles inspirés de DC Comics de la CW n’a augmenté que de manière exponentielle au cours de la décennie écoulée depuis. Tout d’abord, il a produit des retombées directes comme la série autonome Flash et les Legends of Tomorrow, plus axées sur l’ensemble. Alors qu’il a commencé sa vie sur CBS, l’univers partagé a également incorporé plus en évidence le casting de Supergirl à partir de la saison 2. Pendant un certain temps, ceux-ci ont servi de ligne de base de l’Arrowverse avec un crossover annuel devenant un incontournable du monde et servant à les unir une fois par an.

Avec l’événement de croisement Crisis on Infinite Earths, les émissions interconnectées ont porté le concept à un tout autre niveau. Basée sur le scénario fondateur de Marv Wolfman, la saga en cinq parties a permis de mettre en avant la nouvelle venue de CW, Batwoman. Il a également introduit le héros titulaire de Black Lightning dans le mix pour la première fois. Comme si cela ne suffisait pas, cependant, Crisis on Infinite Earths a officiellement ajouté des émissions telles que Lucifer au canon établi et a même créé le DCEU dans le cadre de son multivers avec un camée agréable pour la foule de la version d’Ezra Miller de Barry Allen. En termes d’histoire, le crossover de la saison 2019/2020 a marqué la fin d’une ère et un nouveau départ – avec le voyage d’Oliver Queen de Stephen Amell à sa conclusion officielle et divers mondes disparates fusionnés dans le désormais unique Earth-Prime.

Compte tenu de tout cela, les fans pourraient être pardonnés de supposer que l’univers combiné pourrait prendre un an de vacances à si grande échelle. Selon Guggenheim, cependant, ce ne sera certainement pas le cas. Lorsqu’un de ces fans a évoqué l’idée que Crisis on Infinite Earths aurait pu être une sorte de finale de croisement, l’écrivain-producteur a répondu sur Twitter qu’il savait déjà quelle histoire le prochain croisement racontera. Bien que Guggenheim ait d’abord appelé cela le «crossover de l’année prochaine», il a ensuite précisé qu’il voulait dire la saison prochaine. Découvrez les deux tweets dans l’espace ci-dessous:

Chacun des spectacles Arrowverse établis a été renouvelé plus tôt cette année. De même, ils devraient être rejoints par de nouveaux ajouts sous la forme d’un spectacle autonome de Superman et Lois avec Tyler Hoechlin dans le rôle de Man of Steel et Elizabeth Tulloch dans sa Lois Lane. Pendant ce temps, bien qu’Arrow ait conclu sa course de huit saisons, l’un des derniers épisodes a servi de pilote de porte dérobée qui a vu la fille d’Oliver Queen, Mia, prendre son manteau. Malheureusement, on ne sait pas actuellement si Green Arrow et les Canaries seront officiellement ramassés – avec une annonce prévue pour mai.

Malheureusement, Guggenheim a négligé d’élaborer ou même d’offrir la taquinerie la plus éloignée quant à ce que l’histoire sera. Cependant, Crisis on Infinite Earths a jeté les bases de directions intéressantes pour le prochain croisement. Étant donné que tous les héros établis existent maintenant sur la même Terre et ignorant qu’une nouvelle version du multivers existe, ce sera assurément une aventure délibérément plus petite. Étant donné la tâche herculéenne de surmonter Crisis on Infinite Earths, c’est probablement pour le mieux. Cela étant dit, il était sans aucun doute tout aussi agréable, surtout avec la taquinerie que les Wonder Twins pourraient être en route. Quoi qu’il en soit, il fera sans aucun doute l’objet de nombreuses spéculations dans les semaines à venir, d’autant que chacun des Arrowverse les spectacles se construisent vers leurs finales respectives et de nouveaux indices peuvent émerger.

