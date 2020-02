L’hommage de Batman à Alfred Pennyworth révélé par DC

Le monde de Homme chauve-souris a le cœur déchiré lorsque la mission de Bane de briser Bruce Wayne a abouti à la mort choquante d’Alfred Pennyworth. Mais Bruce Wayne utilise cette tragédie pour construire une meilleure ville de Gotham et créer un nouvel héritage pour son majordome, son partenaire et son père bien-aimés. Dans les premières pages du numéro commémoratif Batman: Penyworth R.I.P., les fans ont un aperçu de la façon dont cet hommage devient une réalité.

Il va sans dire que Bane claquant le cou d’Alfred dans Tom King et Batman # 77 de Mikel Janín se révélera être une source de controverse parmi les fans. Mais lorsque ses motivations ont été dévoilées pour Bruce et le lecteur, la mort d’Alfred était carrément belle … mais non moins déchirante pour les fans et les membres de la famille Batman. Les histoires de Batman et de Detective Comics ont continué de suivre leur nouvelle voie dans un monde sans Alfred, mais les écrivains James Tynion IV et Peter J. Tomasi unissent leurs forces pour le prochain numéro commémoratif de Batman: Pennyworth RIP, rassemblant les héros qu’il a aidés d’élever pour immortaliser Alfred dans la nouvelle ville de Gotham. Et les premières pages de prévisualisation officielles de DC sont garanties de ramener à la surface même des sentiments stables.

Lorsque Tom King a remis les rênes du livre de base de Batman à Tynion, les nouveaux changements à venir à Batman et Gotham étaient une partie importante de l’énoncé de mission de l’écrivain. Dans le premier numéro, ces idées sont devenues réelles, alors que Batman surveillait la construction d’un hôpital au nom d’Alfred (dans le monde entier, il est sûr de supposer qu’Alfred est décédé lors de la prise de contrôle de Bane). Avec les premières pages d’aperçu publiées pour Batman: Pennyworth R.I.P., il semble que le lieu de guérison soit le nouveau domicile d’une statue massive érigée en l’honneur d’Alfred. Toute la famille est là pour le voir, car Alfred est immortalisé en prenant soin de Bruce – et en lui donnant l’inspiration pour sauver la ville entière. Regarde:

C’est plus qu’un peu réconfortant de voir ce qui semble être Bruce, Barbara Gordon, Dick Grayson, Damian Wayne, Tim Drake et même Jason Todd se rassembler pour leur rendre hommage. Un bon rappel pour préparer beaucoup de mouchoirs pour ce R.I.P. numéro spécial, tout en donnant aux fans une allumeuse de l’autre mission qui se déroule entre Kate Kane, Selina Kyle, Cassandra Cain et Duke Thomas de l’autre côté de la ville. Le numéro complet arrivera le 12 février, mais d’ici là, lisez la suite pour le générique complet et le synopsis de l’intrigue ci-dessous.

BATMAN: PENNYWORTH R.I.P.

Date de sortie: 12 février 2020

Écrit par: James Tynion IV, Peter J. Tomasi

Art par: Eddy Barrows, Eber Ferreria

Couverture par: Lee Weeks

Alfred Pennyworth a servi la famille Wayne pendant des décennies, même après la perte tragique des parents de Bruce Wayne. Sa mort aux mains de Bane est le seul événement qui pourrait être comparable à cette nuit fatidique dans Crime Alley, et il laisse Bruce à un carrefour similaire. Si Alfred était la colle qui maintenait la Bat-Family ensemble, comment Batman gérerait-il tout cela en train de s’effondrer? Et si le Caped Crusader doit être vraiment seul, il pourrait soit suspendre cette cape une fois pour toutes … soit doubler et poursuivre cette quête de vengeance pour toujours. Batman: Pennyworth R.I.P. # 1 célèbre la vie de l’une des personnes les plus importantes de l’histoire de Gotham City, tout en répondant aux questions sur la suite.

Batman: Pennyworth R.I.P. sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 12 février 2020.

