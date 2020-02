L’homme invisible en route pour le week-end d’ouverture de 25 millions de dollars

Blumhouse et Universal ont un coup sur leurs mains avec The Invisible Man, qui cherche à gagner 25 millions de dollars après 1,65 million de dollars jeudi soir. Le redémarrage de l’horreur a rapporté 1,65 million de dollars en avant-première jeudi et se dirige vers 9,1 millions de dollars vendredi (y compris les aperçus). L’estimation initiale est supérieure aux 20 millions de dollars que Universal prévoyait.

Le point de vue d’Elisabeth Moss sur le film d’horreur Universal classique monte en flèche sur une vague de buzz critique, avec un consensus de 89% Rotten Tomatoes. Le CinemaScore ne sera disponible que demain, mais le film a une cote d’audience de 90% sur RT, ce qui suggère un bon bouche à oreille.

L’horreur est traditionnellement un genre à chargement frontal, mais si le film tient assez bien, il pourrait finir par monter encore plus haut jusqu’à 30 millions de dollars. Quoi qu’il en soit, c’est un succès pour un film qui ne coûte que 7 millions de dollars plus le marketing. Le film est le premier hit d’horreur de 2020, une année qui a vu des bombes cohérentes dans le genre, notamment The Grudge, The Turning et Gretel & Hansel. Même Fantasy Island, le film d’horreur le plus rentable de l’année jusqu’à présent, n’est que de 21,7 millions de dollars jusqu’à présent et ne finira pas au-dessus de 30 millions de dollars.