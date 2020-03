«L’homme invisible» est le numéro un de notre box-office

“L’homme invisible‘(Universal Pictures), un film basé sur le roman de 1897 de H.G. Wells, est devenu le leader du box-office espagnol lors de la collecte 0,9 million d’euros lors de sa première. Réalisé par Leigh Whannell et avec les stars Elisabeth Moss (‘Nous’), le film semble également avoir l’approbation des critiques, ce qui lui donne une note de 90% sur Rotten Tomatoes. Avec un budget de 7 millions de dollars (chose logique vu qu’il s’agit d’une production Blumhouse), la bande accumule 49 millions de dollars au box-office mondial.

Pour sa part Sonic Le film‘(Paramount Pictures), un film basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, est deuxième au box-office espagnol avec une collection estimée de 0,8 million d’euros dans sa troisième semaine au cinéma, soit 13% de moins que le week-end précédent. Réalisé par Jeff Fowler et mettant en vedette James Marsden et Jim Carrey, dans cette comédie d’aventure réelle, Sonic et Tom (Marsden), son nouvel ami intime, unissent leurs forces pour défendre la planète contre le mal Dr. Robotnik (Carrey) et ses plans pour conquérir le monde.

Une autre première se classe troisième dans le classement, dans ce cas le nouveau film de Guy Ritchie, ‘Les messieurs: les seigneurs de la mafia‘(Film Vertex). Avec un casting dans lequel on retrouve des acteurs comme Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell et Hugh Grant, le film a soulevé 0,6 million d’euros. Le réalisateur britannique revient à ses origines en suivant la voie de ses fameux «Snatch, pigs and diamonds» ou «Lock & Stock», plongeant dans l’histoire d’un dealer de marijuana qui cherche à «transférer» l’entreprise.

La quatrième place est occupée par le nouveau film de Harrison Ford, ‘L’appel de la nature»(Hispanic Foxfilm). Réalisé par Chris Sanders («Les Croods»), cet hybride d’action et d’animation réelle est inspiré du célèbre roman de 1903 écrit par Jack London. Avec 0,6 million d’euros élevé dans sa deuxième semaine en salles (en baisse de 15%), le film accumule 79 millions de dollars dans le monde, loin de son budget de 135 millions. 62% est sa valorisation en Rotten Tomatoes.

En fermant le top 5, nous avons un ‘Parasites‘(The Adventure), un film réalisé par Bong Joon-Ho qui perdure après son succès aux Oscars avec les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur film international et du meilleur scénario original. Avec Song Kang-Ho, Lee Seon-Gyun, Jang Hye-Jin, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-Sik et Park So-Dam, cette histoire particulière a soulevé 0,6 million d’euros après pas moins de 19 semaines dans nos salles (en baisse de 25%).