«L’homme invisible» – Looks

Si vous savez à quel point cela peut être stupide, «L’homme invisible» est un film assez lâche; Cependant, si au contraire vous remarquez à quel point c’est stupide, alors c’est un film plutôt mauvais. Seul votre titre peut être considéré comme une erreur de concept, d’approche et même de développement. Nous n’avons pas besoin de voir sa bande-annonce pour savoir ce que nous allons trouver mais, surtout, en tant que spectateurs, prendre une longueur d’avance sur un film qui aurait pu mieux fonctionner … qui aurait pu fonctionner s’il n’avait pas été conditionné par son titre.

Parce que ce nouveau film autour de ‘The Invisible Man’ est une réinterprétation qui n’a pas vraiment besoin de ce personnage pour exister … Je veux dire, pour se comprendre, tout comme ‘Joker’ de Joaqun Phoenix aurait pu être un espiègle n’importe qui. Mais non, puisque nous avons lu son titre au début du film, nous savons qu’Elisabeth Moss n’est pas folle. Ou quelque chose. Et cela aurait pu être le grand atout d’un film qui, sans cela, peut être compris comme une version étendue de sa bande-annonce. Ou comment la simple visualisation de son synopsis officiel.

En ce sens, “The Invisible Man” est un film de série B qui fonctionne parfois assez bien comme une simple histoire de série B. Comme l’un de ces films de genre étroitement liés à l’ère HSV, où il n’y avait pas beaucoup Cela nous a surpris. C’était en partie la grâce: dans le prédéfini d’un argument qui, comme s’il n’allait pas plus loin. Dans le film précédent de Leigh Whannell, «Upgrade», il a été développé avec simplicité, fluidité et pragmatisme. Sa force était dans le manque de honte lorsqu’il revendiquait sa servitude générique.

Cependant, “ The Invisible Man ” n’est pas “ Upgrade ”, et la simplicité sociofestive amusante de celui-ci est inhibée par l’opportunisme post-Me Too qui conduit également ses images jusqu’aux deux heures excessives. Et ce n’est pas tant une réinvention qu’une reformulation à la chaleur du moment incluant, déjà au passage, le “girillo” familier aussi efficace qu’il peut être et que nous associons tant à M. Night Shyamalan. Un Shyamalan qui, soit dit en passant, sous le titre de «Mltiple» a su réinventer un genre et un personnage à la fois pour surprendre à la cloche.

L’effort de Leigh Whannell est apprécié, notamment en ce qui concerne sa mise en scène. Mais cet effort tombe dans un sac cassé en raison de la contrainte de sa prémisse et d’un sac à dos plein d’incohérences qui s’éloignent de la fonction de ce thriller efficace ou tendu qui est et / ou menace parfois. Un “surpoids” quelque peu stupide par la façon dont il est montré, pas par ce qu’il peut représenter même si c’est ce qui le conditionne tellement, et qui engourdit tellement cette diversion impossible qui disparaît même avec “The Mummy” de Tom Cruise.

“ L’homme invisible ” est un film de série B qui fonctionne assez bien, parfois et de mal en pis, qui aurait fonctionné mieux que bien et complètement, jusqu’à la fin, si ses incohérences avaient au moins servi le genre plus que le cause, dira-t-on, la dernière extrémité d’un examen plus opportuniste que opportun. Trop tontorrona pour le prendre au sérieux, trop “important” pour en profiter à la légère, dans un film potentiellement puissant de genre genré et enfoui sous les doubles standards du moralisme nord-américain mince de la classe moyenne.

