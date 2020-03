L’homme invisible: quand Cecilia est-elle tombée enceinte?

L’une des façons les plus démentes dont le méchant Adrian Griffin tourmente psychologiquement Cecilia dans L’homme invisible est en menaçant de contrôler sa vie pendant sa grossesse. Lorsque Cecilia et le public apprennent qu’elle est enceinte de l’enfant d’Adrian, un sentiment d’effroi est créé par un manque de savoir quand, exactement, cet événement s’est produit. C’est cette ambiguïté qui rend l’horreur psychologique tordante de la situation de Cecilia si prononcée. Cependant, un examen plus approfondi du film peut révéler plus d’indices suggérant une réponse définitive, même si les preuves sont délibérément obscures.

Les critiques et les cinéphiles ont convenu que The Invisible Man fait un travail efficace pour raconter son histoire du point de vue du protagoniste, qui est le seul personnage du film qui sait que son ex-petit ami manipulateur et contrôlant (Oliver Jackson-Cohen) la traque . La souffrance de Cecilia est rendue encore plus tragique par le fait que son agresseur est invisible, et a donc la capacité de ruiner sa vie et de l’aliéner de ses amis sans jamais se révéler comme suspect. Adrian la torture de multiples façons, mais son objectif reste le même. Il cherche toujours à démontrer son pouvoir sur elle et à la piéger dans une relation incontournable.

Cette motivation est la raison pour laquelle la grossesse révèle une partie si importante du film. Cecilia explique qu’Adrian voulait avoir un enfant avec elle afin qu’elle soit encore plus piégée par un lien permanent avec lui. Elle pensait que la prise secrète de pilules contraceptives la sauverait de ce sort, mais à son insu, Adrian remplaçait en fait ses pilules par des placebos. Cependant, il la rend également handicapée par le diazépam, qui est le même médicament que Cecilia a utilisé pour s’échapper de sa maison sans le réveiller. C’est un acte de vengeance froid et sans cœur avec l’implication effrayante qu’il utilisait la drogue pour l’imprégner alors qu’elle était inconsciente.

Cecilia aurait pu être enceinte avant qu’Adrian ait simulé sa mort

Le film est délibérément ambigu quant au scénario qui a conduit à la grossesse de Cecilia. La preuve que le film expose, cependant, suggère fortement qu’Adrian a très probablement réussi à lui retirer son contrôle des naissances et à lui retirer son autonomie corporelle. Un médecin du service psychiatrique informe Cecilia qu’elle est déjà enceinte d’un mois, donc sur la base de ce calendrier, elle a probablement conçu avant de s’enfuir de la maison d’Adrian. Le diazépam revient en jeu après l’apparition de poudre blanche lorsqu’elle secoue son verre d’eau. Cela pourrait confirmer qu’Adrian la droguait avant de se coucher, mais c’est probablement parce qu’il voulait souligner son contrôle total sur elle au lieu de quelque chose de plus insidieux comme lui, profitant d’elle alors qu’elle était inconsciente du médicament.

Malgré cette spéculation, le détail le plus important à retenir est qu’Adrian veut délibérément qu’elle doute du moment de sa grossesse. Son objectif est de torturer psychologiquement Cecilia avec incertitude parce que c’est l’une des nombreuses façons dont il peut exercer un pouvoir sur elle. Il ne savait probablement pas quand Cecilia est tombée enceinte et peut l’avoir violée après être devenue invisible juste pour être sûr d’avoir atteint son objectif initial. La bouteille ensanglantée de Diazepam laissée au grand jour pour que Cecilia découvre prouve qu’Adrian voulait montrer sa ruse et est convaincu que personne ne la croira. La grossesse de Cecilia ayant un timing si peu concluant montre simplement à quel point la violence domestique d’Adrian est manipulatrice L’homme invisible est vraiment, et rend la fin d’autant plus gratifiante.

