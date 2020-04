L’horloge du jugement 9. Il est temps d’affronter Dieu

Dans The Last Judgment Clock, tous les héros de la Terre se dressent contre le docteur Manhattan, et le sort de l’humanité est en jeu

La Justice League et tous ses alliés sont en cause dans The Doomsday Clock, la théorie des surhommes semble être prouvée, et le monde exige des explications, exige la vérité. Mais les héros ne sont pas là, ils vont sur Mars, pour rencontrer Dieu, pour faire face à Dieu, sans Superman, sans Batman.

Firestorm a explosé au milieu de la Place Rouge, le monde l’a vu et Superman l’a aidé. Le baril de poudre est sur le point d’exploser, mais la Ligue pense avoir trouvé celui qui a allumé la mèche, et ils vont définitivement résoudre le problème, ils vont arrêter le Dr Manhattan. Ou pour essayer. Pendant ce temps, Luthor révèle à Lois la vérité sur les héros oubliés, Batman se réveille avec des réponses et Wonder Woman accepte sa responsabilité d’ambassadrice pour expliquer ce qui se passe. Résultat imprévisible, un nuage de tachyons trouble la vision de l’être le plus puissant de la création. Tout le monde peut se tromper, euh, ils sont humains, mais si vous faites face à Dieu, vous feriez mieux de vous préparer à perdre.

L’histoire se dirige vers la fin, ce n’est pas la confrontation qui décidera de tout, c’est le premier round d’un combat dont personne ne veut. Le temps est déroutant, mais la vérité est que les héros n’ont pas prêté attention non plus, seuls quelques-uns se sont préparés et ils doivent faire un pas en avant pour arrêter la fin du monde. L’horloge du Jugement dernier tourne, il est près de minuit.

Geoff Johns maintient le ton des secrets qui se dévoilent peu à peu pour construire cette suite de Watchmen, et tout comme chez son prédécesseur le rythme est important, le tic-tac de l’horloge continue d’être la base de tout. Mais pas dans ce numéro, ici les révélations commencent mais ne se terminent pas, le plan Ozymandias est à nouveau la clé, et cette fois il y a deux mondes en jeu.

L’écrivain a commencé à clore l’histoire, à laisser les intrigues se défaire et à atteindre un point où il ne reste plus qu’à révéler les solutions, mais pour cela, plusieurs événements doivent se produire, et surtout, il doit clarifier le travail de Manhattan dans l’univers DC. La série a commencé par un mensonge, et un bon nombre d’inconnues qui ont été progressivement résolues, mais ont fait place à de nouvelles questions. Johns nous a peu à peu déplacés de l’univers Watchmen vers l’univers DC, car c’était l’intention de l’écrivain. C’est une histoire de l’univers des super-héros, pas des justiciers d’Alan Moore et Dave Gibbons, et même si cela a pris du temps, il nous a finalement fait comprendre que la création des deux Britanniques n’est pas corrompue, tout comme ils l’ont quittée. Mais pour les habitants des 51 autres terres, c’est une autre histoire, et cette terre initiale est celle qui subira les conséquences du jeu avec le temps.

Dans cet épisode, Gary Frank a pu jouer avec tous les héros de DC sans problème, donnant sa vision, classique de tous, et dans un combat qu’ils ne peuvent pas gagner. Il montre tout ce que Johns pose d’une manière intelligente et compréhensible, de sorte que même la transformation de la magie en un concept étudiable et la puissance des anneaux dans une machine simple sont brèves et visuelles d’une manière intelligible et simple. Frank peut enfin lâcher un peu ses cheveux, bien qu’encore limité par la structure des vignettes qui imitent le rythme d’une horloge, il laisse sa peau en créant une confrontation avec Dieu aussi vite que fluide, comme un enfant jouant avec des insectes , mais avec ce regard compatissant du cuisinier lors de la chute du homard dans l’eau bouillante.

Il en reste peu, la fin est proche, et on ne sait toujours pas si l’horloge atteindra minuit, 12 carillons qui peuvent signifier la fin de l’univers.

L’horloge du jugement final (9 sur 12)

Auteur: Geoff Johns

Illustrateur: Gary Frank

ISBN: 9788418120473

Nombre de pages: 32

Description: L’Univers DC contre le Dr Manhattan. Geoff Johns (Green Lantern) et Gary Frank (Batman: Earth One) bousculent le passé, le présent et l’avenir des héros et des méchants.

JOTA (J.C.Royo)

3,5 3,50 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Depuis que je me souvienne, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionné par le monde du dessin animé, je dévore chaque bande dessinée qui me vient à l’esprit. L’américain est mon préféré, mais le japonais et l’européen remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez les livres, les séries télévisées et les films, je suis ce qu’ils appellent aujourd’hui geek et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, rapide, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.