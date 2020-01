L’horloge du jugement final 7. Découvrons les lettres et voyons la lanterne

C’est le moment L’horloge du jugement final des révélations de la vérité et de la déception, le problème reste non résolu

L’horloge du jugement finalLa poursuite de Watchmen n’a jamais cherché à être son prédécesseur, mais il a toujours semblé trop accroché à elle. Mais il semble que le moment soit venu de suivre votre propre chemin, de vous éloigner d’Alan Moore et de vous rapprocher de l’univers DC de votre vie.

La quête du docteur Manhattan a amené des héros et des méchants dans un autre monde, les a mélangés à des méchants de cette dimension et a attiré ses héros, le plan n’était peut-être pas clair, mais l’objectif était d’attirer John à Dieu, pour fixer le monde idéal d’Adrian Veidt que les hommes ont détruit. Mais Manhattan a un plan dans ce nouveau monde, et ce n’est toujours pas clair, même pour lui. Pendant ce temps, le monde devient fou, les métahumains commencent à se battre, l’opinion publique en doute et Black Adam attaque Israël, où tout cela finira-t-il?

L’histoire atteint un tournant, au moment crucial où toutes les astuces de la présentation et le nœud de l’intrigue sont découverts, et ça change. Radicalement Geoff Johns détruit ce qui a été construit pour pouvoir continuer son histoire, ce que nous pensions être faux, le plan ne fonctionne pas, mais maintenant il y en a un autre en cours, mais, il y en avait déjà un en opération, celui du Docteur Manhattan, et maintenant il paré Cela touche à sa fin. Johns nous laisse avec un visage surpris avec ce virage, indiquant clairement que l’histoire était en train d’être soulevée et qu’il nous avait laissé voir un peu le plan, mais nous laissant croire que le plan en était un autre.

La livraison est un peu troublante, car le sentiment est qu’ils vous ont taquiné, qu’ils ont joué avec vous pour surprendre, mais ils ne vous ont pas dit les règles ou ils vous ont dit de quel jeu il s’agissait, Johns a passé un peu prêt, et laisser le lecteur irrité après ce numéro. Mais ce n’est pas mal non plus, la rage nous centre, les chiffres suivants devraient être bons et sans échecs, ou le public peut décider que l’histoire n’est pas seulement une mauvaise suite, mais une perte de temps et d’argent. Mais Johns n’échoue généralement pas dans ses approches, une fois en finale, et il y a encore de la place pour terminer et de la surprise à revendre.

Si quelque chose échoue L’horloge de jugement final est l’art de Gary Frank, solide et sobre, gardant tout ce qui le définit, mais toujours un peu limité par l’esthétique “horlogère”. Moins, puisque le twist de script vous permet également de changer des choses, des compositions, des plans et des pages, c’est maintenant que vous montrez tout ce que vous pouvez faire, du moins, c’est ce qu’il semble et ce que certains d’entre nous attendent avec désir

Déjà plus de la moitié de la série, le saut acrobate de cirque qui a donné l’intrigue donne l’espoir de trouver quelque chose de très différent des attentes, peut-être moins «héritière» et «hommage» à Watchmen, et plus roman et original. Il en reste peu, l’horloge approche de minuit et il reste encore beaucoup à dire.

L’horloge du jugement dernier non. 07 (sur 12)

Dans un monde au bord de la guerre mondiale, le docteur Manhattan entre en scène. Le chapitre le plus attendu de la série limitée de Geoff Johns et Gary Frank! Quel intérêt l’homme anciennement connu sous le nom de Dr Jonathan Osterman a-t-il dans l’univers DC?

ÉDITION ORIGINALE: Horloge Doomsday no. 7 États-Unis || DATE DE PUBLICATION: Janvier 2020 || SCRIPT: Geoff Johns || DESSIN: Gary Frank || FORMAT: Agrafe, 32 p. Couleur.

L’horloge du jugement dernier 7

