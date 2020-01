L’hôte de Jeopardy, Alex Trebek, révèle comment il dira au revoir aux téléspectateurs

Longtemps Péril! L’animateur, Alex Trebek, qui lutte actuellement contre le cancer du pancréas, a révélé qu’il avait déjà planifié et répété son discours d’adieu lorsqu’il quitterait définitivement la série. Trebek a révélé en mars dans une vidéo YouTube publiée dans le Jeopardy! canal contre lequel il luttait contre le cancer du pancréas de stade 4 et même s’il y a eu une baisse de sa santé en cours de route, une chose à laquelle les fans du monde entier se sont connectés est son optimisme éternel, en particulier en ce qui concerne son diagnostic.

Tout au long de son diagnostic de cancer et de sa bataille, il a continué à animer le spectacle au cours de la dernière année. Avec plus de 35 saisons d’émissions de trivia populaires à son actif, il n’est vraiment pas étonnant que Trebek ait réussi à toucher le cœur de beaucoup de ceux qui ont regardé Jeopardy! au cours des années. À la fin de l’année dernière, le concurrent Dhruv Gaur a montré son admiration pour Trebek lorsque, lors de la dernière manche de Jeopardy, Gaur a répondu à la dernière question par: “Qu’est-ce que nous vous aimons, Alex!” Cette manifestation d’affection d’un fan évident a laissé Trebek visiblement étouffé avec émotion comme il a continué avec le tour final.

Connexes: Jeopardy! Apparemment à la recherche du remplacement d’Alex Trebek

Récemment, dans une interview avec Michael Strahan pour ABC News, Jeopardy, 79 ans! L’animateur a révélé qu’il avait déjà planifié et répété son dernier au revoir pour son dernier épisode. Fidèle à ses humbles racines, Trebek a déclaré qu’il allait simplement demander “30 secondes à la fin” car c’est tout ce qu’il veut. Il indique qu’il fera ses adieux et dira aux gens de ne pas lui demander qui sera son hôte de remplacement sur Jeopardy! comme il n’a “aucun mot à dire”, mais espère que si le public donne au nouvel hôte le même “amour, attention et respect” qu’ils lui ont montré au fil des ans, le spectacle continuera d’être un succès.

L’épouse de Trebek, Jean, était également présente pour une partie de l’entretien et Strahan a demandé si elle avait déjà demandé à son mari de faire une pause et de “manquer un spectacle” tout au long de sa lutte contre le cancer. Elle a répondu en disant que ces pensées lui avaient traversé l’esprit, mais elle savait à quel point l’organisation de l’émission «le nourrissait» et à quel point son mari «adore faire Jeopardy! avec un groupe de personnes “très soudé” derrière le spectacle. Elle voit que l’accueil de l’émission aide à donner à Trebek un “sens du but” en cette période difficile, il est donc évident pour ceux qui regardent l’interview qu’elle soutient sa décision de continuer à héberger pour le moment.

Avec Péril! étant toujours aussi populaire et que les fans continuent de montrer leur soutien indéfectible à l’animateur bien-aimé de longue date, c’est vraiment quelque chose de voir Trebek continuer à charger et à mener sa courageuse bataille contre le cancer avec le soutien de la série. Il continuera d’être une source d’inspiration et d’espoir pour les personnes et les familles du monde entier dans des situations similaires, ce qui est un héritage incroyable à laisser lors de sa prochaine retraite de “America’s Favorite Quiz Show”.

Suivant: Alex Trebek quitter Jeopardy mettrait fin à une ère

Source: ABC News