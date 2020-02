L’icône du film Kirk Douglas décède à 103 ans

Le monde du cinéma a perdu l’une de ses plus grandes icônes, car le légendaire Kirk Douglas est décédé. Michael Douglas a publié sur son compte Instagram pour annoncer que son père, qui a joué dans des films tels que Spartacus, Paths of Glory et The Bad and the Beautiful, est décédé mercredi. Il avait 103 ans.

Kirk Douglas a été l’une des dernières stars survivantes de l’âge d’or d’Hollywood, avec une longue carrière cinématographique s’étalant de The Strange Love of Martha Ivers de 1946 à l’Empire State Building Murders de 2008. Entre-temps, il s’est imposé comme l’une des principales légendes du grand écran, avec trois nominations aux Oscars du meilleur acteur (Champion, The Bad and the Beautiful, Lust for Life, Oscar d’honneur en 1996 et une litanie d’autres récompenses). .

Douglas a d’abord trouvé la célébrité dans ce premier rôle nominé aux Oscars, Champion de 1949. Ce film a préparé le terrain pour la façon dont l’acteur serait connu à l’écran, tandis que hors écran, il serait célèbre comme un homme qui a résisté au système. Il a rompu son contrat avec Warner Bros. pour fonder sa propre société de production, Bryna Productions, en 1955. Il allait devenir une star majeure dans les années 1950 et 1960 avec des rôles dans des films tels que l’aforemention Bad and the Beautiful, Lust For Life, Detective Story , 20 000 lieues sous les mers et le film anti-guerre Paths of Glory.

Son rôle le plus célèbre a été Spartacus des années 1960, un autre film qui a montré sa volonté de tenir tête aux institutions du pouvoir pour faire ce qu’il jugeait bon. Douglas a annoncé publiquement que Spartacus avait été écrit par Dalton Trumbo, qui était sur la liste noire à l’époque en raison des audiences de la Commission des activités non américaines de Joe McCarthy (HUAC). Cette décision a été incroyablement controversée mais a contribué à briser la liste noire d’Hollywood. Douglas a ensuite produit et joué dans les classiques Lonely Are the Brave en 1962 et Seven Days en mai 1964.

Pas du genre à partir tranquillement en vieillissant, Douglas est resté prolifique dans ses dernières années avec près de quarante crédits à son nom de 1970 à 2008. Il est également devenu connu comme philanthrope, faisant des dons à de nombreuses causes caritatives. Il était un auteur publié avec dix romans et mémoires à son nom, et a remporté la médaille présidentielle de la liberté et le prix américain, entre autres honneurs, pour ses efforts humanitaires.

Douglas laisse dans le deuil ses fils Michael (un acteur légendaire à part entière) Joel et Peter, ainsi que sa deuxième épouse Anne Buydens.

Au nom du 411, nos condoléances à la famille, aux amis et à de nombreux fans de M. Douglas. Le monde du cinéma ne serait même pas proche de lui sans lui.

Voir ce post sur Instagram

C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a vécu bien dans son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. La vie de Kirk était bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope de renom qui a travaillé pour aider le public et ramener la paix sur la planète. Permettez-moi de terminer avec les paroles que je lui ai dites lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vraies. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils. #KirkDouglas

Un post partagé par Michael Douglas (@michaelkirkdouglas) le 5 février 2020 à 15h33 PST