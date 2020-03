L’icône du film, l’exorciste Star Max Von Sydow décède

Le monde du cinéma a perdu l’une de ses plus grandes icônes comme Max von Sydow, qui a joué dans des films légendaires comme The Exorcist et The Seventh Seal, est décédé. La veuve Catherine de Von Sydow, cinéaste et productrice à part entière, a fait une déclaration à THR lundi matin confirmant le décès de l’acteur à l’âge de 90 ans, qui se lisait comme suit:

“C’est avec un cœur brisé et avec une tristesse infinie que nous avons l’extrême douleur d’annoncer le départ de Max Von Sydow le 8 mars 2020.”

Van Sydow est peut-être mieux connu des fans modernes sous le nom de Lor San Tekka dans Star Wars: The Force Awakens et le Three-Eyed Raven dans Game of Thrones. Mais ces rôles étaient simplement parmi les derniers d’une carrière qui a duré soixante-dix ans. Né à Lund, en Suède, von Sydow s’est intéressé à la petite enfance et a fondé un groupe d’acteurs amateurs à l’école qu’il fréquentait. Von Sydow fera ses débuts à l’écran en 1949 dans Alf a Sjöberg’s Only a Mother.

Le jeune acteur est apparu dans plusieurs rôles sur scène en Suède avant de s’installer à Malmö en 1955, où il a rencontré Ingmar Bergman. Bergman a interprété von Sydow dans l’un des rôles les plus emblématiques de l’acteur en tant que chevalier dans Le septième sceau qui joue aux échecs contre la mort lui-même. Le film est largement reconnu comme l’un des plus grands films de tous les temps et un classique du cinéma mondial.

Bien que sa star devienne célèbre à cette époque, von Sydow a longtemps refusé de travailler en dehors de la Suède, affirmant qu’il n’avait «pas l’intention de commencer une carrière internationale». Ce dernier depuis des années et l’a conduit à refuser le rôle principal dans le Dr Non. Il a finalement accepté de jouer dans un film non suédois avec The Greatest Story Ever Told de 1965, dans lequel il a joué Jésus.

Ce film a conduit à une multitude de travaux américains, et l’acteur a déménagé à Los Angeles, tout en veillant à maintenir une présence cinématographique en Suède également. Il est apparu dans plusieurs œuvres plus sérieuses, mais prendrait également des morceaux décalés ou de genre comme des apparitions dans Flash Gordon, Conan the Barbarian, Dune et Strange Brew.

Pour la plupart, on se souviendra de von Sydow pour son rôle de père Merrin dans The Exorcist de 1973. Il y avait une différence d’âge extrême entre l’acteur et le rôle; Merrin devait avoir 80 ans, mais von Sydow avait 43 ans à l’époque. Le studio voulait Marlon Brando pour le rôle, mais William Friedkin a choisi von Sydow à la place. La performance a valu à von Sydow une nomination aux Golden Globe et une autre place dans un film qui est considéré parmi l’un des plus grands de tous les temps.

La carrière cinématographique de l’acteur continuerait de basculer entre son travail international et son travail en Suède, à la fois sur scène et au cinéma. Il jouerait aux côtés de Robert Redford dans Three Days of the Condor en 1975, Dennis Quaid dans Dreamscape en 1984, Mia Farrow dans Hannah and Her Sisters de Woody Allen et Ed Harris dans l’adaptation Needful Things de Stephen King. Il a co-joué dans What Dreams May Come de Robin Williams et Snow Falling on Cedars d’Ethan Hawke avant les années 2000 lui ont donné certains de ses plus grands succès finaux dans Minority Report et Shudder Island.

Au nom de 411, nos condoléances à la famille, aux amis et à la légion de fans de M. von Sydow. Le film ne serait pas le même sans lui.