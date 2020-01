La fin de Game of Thrones Très peu de gens l’ont aimé. Une série qui a connu un grand succès, mais qui ne s’est pas terminée de sa meilleure façon. Comme révélé George R.R. Martin, l’idée était de terminer la série avec trois films au cinéma.

De nombreux fans et adeptes de Game of Thrones Ils n’étaient pas très satisfaits de la fin de la série, car ils se sentaient pressés et incohérents. Peut-être la raison de cet «échec» est que le plan initial était totalement différent. Comme l’a révélé George R.R. Martin, je voulais terminer la série avec une trilogie au cinéma.

Le créateur des livres sur lesquels il est basé Game of Thrones, a révélé dans une interview pour le journal allemand Welt qu’il y a environ quatre ans, il a eu des entretiens avec les co-créateurs David Benioff et D.B. Weiss pour finaliser le plan de fin de l’histoire de Poniente avec trois longs métrages destinés à être projetés en salles.

De cette façon, George R.R. Martin a expliqué sur Reddit pourquoi cela ne s’est finalement pas produit: «Parce que HBO ne voulait pas ça. Les responsables ont déclaré: «Nous produisons des séries télévisées, nous ne sommes pas dans le cinéma». Et si HBO fait un film, comme le film basé sur «Deadwood», ils ne le produisent que pour le diffuser à la télévision, pas sur grand écran », a commenté le créateur de Game of Thrones. «Tout change en ce moment. Qu’est-ce que le cinéma aujourd’hui? Qu’est-ce que la télévision? Qu’est-ce que le streaming? Est-ce que Netflix fait des films ou de la télévision maintenant? Tout est mélangé », a-t-il conclu.

Il y aura un prequel

Malgré la fin de Game of Thrones, HBO Il travaille déjà sur quatre spin-offs de la série. La plateforme a décidé de lancer la première, qui s’appellera House of the Dragon et dont la première est prévue pour 2022.

Le projet est basé sur un livre George R.R. Martin a récemment écrit appelé Feu et sang

