L’Immortel Hulk testera les pouvoirs du géant vert

L’article suivant contient des spoilers pour The Immortal Hulk n ° 29, par Al Ewing, Joe Bennett, Ruy Jose, Belardino Brabo, Cam Smith, Paul Mounts et VC’s Cory Petit

Pour les derniers nombres de Immortal HulkBruce Banner a concentré son attention sur l’élimination de Roxxon, la société d’énergie maléfique dirigée par Dario Agger / The Minotaur. Son exemple a inspiré de jeunes gens mécontents à protester en portant des masques au visage effrayant, mais Roxxon n’est pas quelqu’un qui tombe facilement. Dans Immortal Hulk n ° 28Agger a rendu visite à Monster Isle et a commencé à recruter certaines des bêtes qui y vivaient pour faire avancer ses plans et vaincre Bruce. Bien que Xenmu, qui est apparu à la fin de ce numéro, n’apparaisse pas dans Immortal Hulk # 29, Le Minotaure établit un piège ingénieux avec quatre autres monstres qui pourraient menacer tout ce que Bruce a fait jusqu’à présent.

Le problème commence avec Agger et l’un de ses assistants, Randolph, se rendant compte que Immortal Hulk n’a jamais été “vu en plein jour”. Il ne sait pas non plus quoi faire des informations, mais à Shadow Base, le Dr Leonard Samson fait la même observation et note qu’il n’est pas sûr de l’effet que Devil Hulk et Bruce ont l’un sur l’autre. Ils peuvent même devenir plus similaires, potentiellement pour le pire.

Cependant, la théorisation est interrompue lorsque le plan d’Agger est lancé. Agger attend les Avengers et toute autre équipe de super-héros potentielle qui peut modifier leur plan pour être occupé, lancez quatre monstres géants (appelés Harryhausen, O’Brien, Lovecraft et Bradbury) contre le bâtiment Arizona Herald à Phoenix. Agger choisit cet objectif parce que c’est là que Jackie McGee est, le journaliste qui a travaillé avec Bruce précédemment dans la série.

Bruce reconnaît qu’il est dans un piège et n’est pas complètement sûr du plan complet d’Agger, bien qu’il pense que cela pourrait être “une attaque conçue pour faire [él] ressembler à un super-héros qui vient à la rescousse. ” Cependant, Bruce n’est pas du genre à reculer, surtout quand quelqu’un qui se soucie est à risque. Hulk se téléporte à l’endroit et finit par aller directement à l’embouchure de l’un des monstres. Agger observe, sachant qu’il a Hulk là où il le veut.

Le plan d’Agger n’est pas expliqué, mais Bruce pourrait penser qu’ils veulent le faire ressembler à un héros. Une partie importante de l’attrait de Devil Hulk a été la façon dont il se présente comme quelqu’un prêt à faire tout ce qu’il faut pour débarrasser le monde du mal, même si cela signifie faire des choses désagréables. Faire à nouveau de Hulk un héros éliminera sans aucun doute une partie de cet attrait en l’alignant un peu plus sur le statu quo dont il se séparait.

Cependant, le plan d’Agger peut également avoir à voir avec la conversation susmentionnée sur Hulk à propos de ne pas apparaître à la lumière du jour. Roxxon lance son attaque une heure avant le coucher du soleil, ce qui semble important pour le plan et l’influence que Bruce Banner et Devil Hulk ont ​​l’un sur l’autre. Il est possible qu’Agger essaie de créer une situation dans laquelle Devil Hulk peut gagner plus de contrôle et, par conséquent, faire des choses terribles qui amènent d’autres à intervenir pour l’arrêter, ou que la psyché de Bruce est brisée une fois pour toutes. . Quelles que soient vos intentions, le plan de Roxxon va certainement pousser Hulk à ses limites et il ne laissera certainement pas cette confrontation indemne.

