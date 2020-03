Lin-Manuel Miranda lance une toute nouvelle chanson à Hamilton

Lin-Manuel Miranda a sorti une toute nouvelle chanson inédite de sa comédie musicale à succès Hamilton. Ouvert à Broadway en 2015, Hamilton est devenu un phénomène culturel pas comme les autres, en grande partie grâce à la musique et aux paroles incroyables de Miranda. Il raconte l’histoire du père fondateur Alexander Hamilton à travers une lentille hip-hop, offrant une nouvelle vision de la première histoire américaine. Dans les années qui ont suivi, Hamilton est régulièrement resté un billet chaud à Broadway et a commencé à jouer dans d’autres endroits du monde, y compris le West End de Londres. En 2016, la comédie musicale a remporté 11 Tonys, dont celui de la meilleure comédie musicale.

Depuis les débuts de Hamilton, Miranda a vu son étoile augmenter. Non seulement il est apparu dans des projets de grande envergure comme Mary Poppins Returns et His Dark Materials, mais il a également écrit la musique de Disney’s Moana. La première comédie musicale de Miranda, In the Heights, a été transformée en un long métrage pour Warner Bros et devrait sortir en juin. Ensuite, Miranda réalisera Tick, Tick … Boom !, un film sur le regretté compositeur Jonathan Larson.

En relation: Où vous pouvez voir Lin-Manuel Miranda dans Star Wars: The Rise of Skywalker

Miranda est allée sur Twitter jeudi pour partager la chanson de Hamilton, encore inconnue, en la préfaciant en disant: “J’aimerais pouvoir vous offrir la tranquillité d’esprit via cette application.” Ceci est sans aucun doute lié à l’épidémie de coronavirus qui a conduit à beaucoup d’incertitude et de stress dans le monde. La nouvelle chanson s’intitule “I Have This Friend” et aurait été entre Hamilton et George Washington (qui a été joué par Christopher Jackson lors de l’ouverture du spectacle à Broadway). Vous pouvez voir le tweet de Miranda (et le lien vers la chanson) dans l’espace ci-dessous:

J’aimerais pouvoir vous offrir la tranquillité d’esprit via cette application.

Hélas.

Mais je peux vous envoyer de la musique que personne n’a entendu. Voici un morceau de Hamilton / Washington intitulé I Have This Friend. Personne ne l’a entendu, pas même Kail.

Plus drôle si vous m’imaginez et que @ChrisisSingin le chante.https: //t.co/lhkLP0jQeT

– Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 12 mars 2020

Miranda a mentionné que “même pas Kail” avait entendu la chanson, se référant à Thomas Kail, directeur de Hamilton. Le mois dernier, Disney a annoncé qu’il publierait une version enregistrée de Hamilton dans les cinémas, avec le casting original de Broadway. Bien qu’ils n’arrivent pas avant le 15 octobre 2021, les fans étaient néanmoins ravis d’entendre la nouvelle, en particulier ceux qui n’ont pas eu la chance de la voir en direct.

Miranda est connue pour ses tweets doux et inspirants, dont certains ont été publiés dans un livre en 2018 intitulé Gmorning, Gnight! Little Pep parle pour moi et vous. La sortie d’une toute nouvelle chanson de Hamilton est un bon point positif pour la journée et va sûrement susciter l’enthousiasme des fans de la série. Maintenant que Broadway a fermé ses portes pour le moment, les fans devront s’appuyer sur des albums de cast enregistrés pour obtenir leur solution musicale. Heureusement, Miranda leur a donné une autre chanson à ajouter à leur playlist.

Plus: Comment faire un film à Hamilton

Source: Lin-Manuel Miranda / Twitter

La date de sortie de Quiet Place 2 est retardée indéfiniment, confirme John Krasinski

A propos de l’auteur

Rachel LaBonte est une rédactrice de nouvelles et de reportages pour . avec une profonde passion pour le cinéma et la télévision. Récemment diplômée de l’Emerson College, elle s’est spécialisée en production d’arts médiatiques tout en se spécialisant dans l’écriture de scénarios. Elle est écrivaine depuis le lycée lorsqu’elle a réalisé qu’elle était plutôt bonne dans ce domaine et a rejoint autant de clubs de divertissement que possible pendant ses études. Plus particulièrement, elle a écrit pour le site Web d’Emerson Emertainment Monthly, et l’une de ses critiques de films a remporté un Evvy (Emerson’s student awards) pour la meilleure critique. Son amour profond du cinéma l’a amenée à travailler dans un cinéma pendant cinq ans, ce qu’elle a aimé malgré les clients en colère. Un lecteur avide qui achète constamment des livres avant de lire ceux qu’elle possède déjà, Rachel est un grand fan de super-héros (en particulier de la variété Marvel) et des sorciers et ne sera probablement jamais en mesure de rattraper tous les films / émissions de télévision auxquels elle aspire regarder.

En savoir plus sur Rachel Labonte