L’incendie de la semaine dans la benne 411: le président Donald Trump

(image du site officiel du Chili Bowl)

Les Championnats nationaux Chili Midl 2020 sont dans les livres et c’était une très bonne course. La piste de terre d’un quart de mile à l’intérieur du River Spirit Expo Center à Tulsa, en Oklahoma, semblait plus rugueuse que d’habitude, surtout après que tous les officiels de la préparation de la piste l’ont fait avant le 55 A, mais la plupart du terrain semblait super accroché et c’était incroyable pour voir tant de voitures de côté dans les virages, entrant et sortant de la circulation et ainsi de suite. À l’avant, c’était à peu près une bataille entre Christopher Bell et le vainqueur final Kyle Larson, avec Tyler Thorson et Rico Abreu se présentant de temps en temps pour donner aux coureurs avant une course pour leur argent. Je pensais vraiment que Larson allait bousiller et Bell allait souffler par lui pour la tête et une quatrième victoire consécutive, en particulier avec la façon dont Larson continuait à cogner le coussin et le mur, mais Larson a tenu le coup et a gagné.

J’ai été étonné de voir comment le terrain de départ de 24 voitures (je pense que c’était en fait un terrain de départ de 23 voitures parce qu’un gars n’a pas démarré. Je ne me souviens plus de qui il s’agissait) a pu rester vert pendant si longtemps (c’était comme 30 tours sans avertissement). Comme je l’ai dit plus tôt, les pilotes étaient les uns sur les autres dans les virages et c’était époustouflant de les voir ne pas se croiser. Il y avait 77 flips annoncés pour toute la semaine de 6 courses, mais il n’y en avait que deux dans la fonctionnalité, et ce n’étaient pas des flips majeurs. C’est tout simplement incroyable. Une petite piste, des voitures branchées et des pilotes qui veulent gagner se sont répandus sur le terrain. Cela peut conduire à une catastrophe très rapidement.

Si vous avez manqué le spectacle, assurez-vous de consulter le site Web de MAVTV pour les rediffusions. Je suis sûr que MAVTV relancera la course plusieurs fois au cours de la semaine prochaine.

Quelqu’un d’autre là-bas regarde le Chili Bowl? Qu’as-tu pensé?

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va au Dumpster Fire Hall of Famer, 2019 Dumpster Fire of the Year, et (Jesus Christ) 45th President of the United States, Donald Trump, pour sa récente affirmation qu’il ne sait pas qui est Lev Parnas. Oh, allez, monsieur le président. Comment voulez-vous que moi ou, vraiment, quelqu’un d’autre dans le monde croie vraiment cette affirmation? Je veux dire, jusqu’à ce que Parnas, un associé de votre avocat personnel, Rudy Giuliani, soit arrêté par le FBI et accusé de diverses violations du financement de campagne, je ne savais certainement pas qui était Parnas. En fait, j’imagine que la plupart des gens n’avaient aucune idée de qui était Lev Parnas. Mais vous, monsieur le président?

Il n’y a aucun moyen que ce soit vrai. Pas question en enfer.

Parnas a été photographié plusieurs fois avec le président. Parnas a été photographié avec des membres de la famille du président et divers responsables de l’administration Trump, parfois à plusieurs reprises. Ce genre de chose ne se produit que si vous êtes proche de ces membres de la famille ou des représentants du gouvernement. Et, encore une fois, Parnas a travaillé en étroite collaboration avec l’avocat personnel du président, Rudy Giuliani, sur le projet de Giuliani en Ukraine. Il est absurde de suggérer que vous ne savez pas qui est ce type de Parnas.

Vous savez exactement qui est Lev Parnas. Vous savez exactement ce qu’il faisait en Ukraine avec Giuliani. Et vous savez que ce type n’est qu’un autre élément de preuve massif prouvant à quel point vous êtes une merde corrompue.

Le président et ses facilitateurs (ne soyez pas surpris s’ils finissent tous par avoir des photos avec Parnas, après avoir nié qu’ils ne savent pas qui il est, comme l’a fait Kelly Anne Conway) tenteront de brosser tout cet épisode comme un grand canular / pas si grave, car Parnas est un criminel et un voyou qui cherche à conclure un accord pour ne pas sortir de prison. Et ils auraient raison sur la partie criminelle et voyou parce que, bien, c’est ce que Parnas semble être. Un criminel et un voyou. Mais ces attributs sont probablement la raison pour laquelle Parnas faisait partie de l’équipe de Giuliani en premier lieu.

Maintenant, vous savez et je sais que, dans le grand schéma des choses, rien de tout cela n’a d’importance. Le président, même s’il est mis en accusation par la Chambre des représentants pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès, ne sera pas démis de ses fonctions par le Sénat sous contrôle républicain, malgré les preuves massives et croissantes de ses actes répréhensibles. Le président va s’enfuir librement et ensuite être réélu pour qu’il puisse alors commettre plus de crimes. La loi, les règles, l’éthique, rien de tout cela ne veut plus rien dire. Mais à quel moment tout cela devient-il si ennuyeux que tout le monde, y compris les facilitateurs du président, décide que ça suffit?

Ce stratagème ukrainien, la raison pour laquelle le président a été mis en accusation, n’est pas un événement bidon inventé par «la gauche» ou «les médias libéraux». Le président et son administration l’ont reconnu en public. Tout cela est la faute du président. Il ne peut pas garder la bouche fermée et il ne peut pas arrêter de faire des choses incroyablement louches, contraires à l’éthique et criminelles. Et combien de temps cela prendra-t-il avant que le président n’admette qu’il sait qui est le putain de Lev Parnas? Deux semaines? Rappelez-vous comment il ne savait pas qui était Stormy Daniels?

Le président est un criminel. Il n’y a aucun moyen de faire disparaître ce fait. Donc, encore une fois, à quel moment ses facilitateurs disent-ils que ça suffit? À quel moment toutes ces conneries s’arrêtent-elles? Combien d’autres projets putains allons-nous découvrir? Parce que vous savez qu’il y a plus que nous ne savons rien pour le moment.

–Les Astros de Houston, pour la tricherie apparente de l’équipe en 2017. Je ne peux pas dire que je suis choqué qu’une équipe sportive professionnelle se soit donné beaucoup de mal pour obtenir une sorte d’avantage car, à un certain niveau, quel que soit le sport, ce genre de la merde arrive tout le temps. Cependant, lorsque le plan de triche réel est finalement révélé, il est toujours stupéfiant que l’équipe se soit donné beaucoup de mal pour tricher et ait agi comme si elle ne se faisait jamais prendre. Pourquoi quelqu’un au sein de l’organisation Astros enverrait-il des courriels concernant le vol de panneaux? Je veux dire, si vous allez tricher, ne devriez-vous pas faire un effort pour ne pas créer une trace papier qu’un enquêteur puisse suivre?

– Joueur de baseball à la retraite Aubrey Huff, pour s’être plaint de son ancienne équipe, les Giants de San Francisco, d’avoir engagé une entraîneure adjointe. Ce serait une chose de se plaindre de cette location particulière si l’entraîneure adjointe en question, Alyssa Nakken, n’avait aucune expérience sportive, mais comme elle possède un diplôme en gestion sportive, elle était une joueuse de softball de premier ordre au collège, et a été avec l’organisation des géants depuis plusieurs années, cette plainte sonne comme des conneries de cul de boo macho jock. Et si Nakken était une femme? Si elle peut faire le travail, quel est le problème?

–Les campagnes présidentielles des sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, quelle que soit la baise qu’ils font en ce moment avec cette “dispute” entre les deux. Je jure devant Dieu, cette merde est l’une des raisons pour lesquelles Trump va être réélu. C’est toujours ainsi que les démocrates et «la gauche» se divisent et perdent tout le temps. C’est pourquoi je déteste les démocrates. Ils sont foutrement inutiles.

–Richard Shelby, Sénateur américain d’Alabama, pour son apparition hilarante et triste sur ABC’s This Week. Allez-y, lisez l’article et secouez la tête. Ce type est un vrai sénateur américain.

