L’incendie de la semaine dans la benne 411: le président Donald Trump

Alors, qu’avez-vous tous pensé du public gratuit Smackdown! épisode vendredi dernier?

D’une part, j’ai apprécié la tentative de la WWE de fournir de nouvelles émissions en direct car pratiquement tout le reste du monde s’est annulé / reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Dans l’ensemble, ce n’était probablement pas sage, d’autant plus qu’on nous dit tous que nous devons nous engager dans une «distanciation sociale» afin de freiner la propagation du virus, mais la partie égoïste de moi était contente que il y avait quelque chose de nouveau à regarder à la télévision.

D’un autre côté, au fur et à mesure que la série progressait, il était évident que la lutte professionnelle ne fonctionnait pas vraiment sans public. Le «match d’arène vide» occasionnel pour mettre fin à une querelle / intensifier une querelle / continuer un scénario? Cela peut fonctionner, bien sûr. Mais un spectacle entier de 2 heures? Ça ne marche pas du tout. C’est juste bizarre. Et avec Monday Night Raw prévu pour faire la même chose lundi, comment ça va marcher pendant trois heures? Combien de segments “regardons en arrière” vont-ils devoir faire pour que cette émission fonctionne? Le seul segment qui a vraiment fonctionné sur Smackdown! était le dernier avec John Cena et Bray Wyatt. Qui sur la liste Raw peut faire la même chose?

Je suis curieux de le découvrir.

Alors, qui a aimé le public sans Smackdown!? Qu’aimeriez-vous voir la WWE et toute autre promotion de lutte qui finit par essayer de faire la même chose (AEW aura-t-il toujours un public pour l’épisode relocalisé de Dynamite cette semaine?)? Et, diable, pensez-vous que quelqu’un devrait faire ça en premier lieu?

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va au Dumpster Fire Hall of Famer, 2019 Dumpster Fire of the Year, et (Jesus Christ) 45th President of the United States, Donald Trump, pour cette effroyable conférence de presse vendredi dernier. Bien que je pense qu’il est vrai que près de chaque conférence de presse que le président ait jamais donnée a été épouvantable à un niveau ou à un autre, celui qu’il a tenu, je crois, le Rose Garden vendredi dernier était encore un autre exemple de la façon dont il est terrible son travail.

Premièrement, il a affirmé qu’il «ne savait pas» que son administration avait dissous l’unité d’intervention en cas de pandémie au sein du Conseil de sécurité nationale. Comment ne pouvait-il pas savoir que cela s’était produit? Dit-il que son conseiller à la sécurité nationale de l’époque, John Bolton, ne lui en a pas parlé / n’en a pas discuté avec lui / le président n’a pas eu de réunion à ce sujet à un moment ou à un autre avant la dissolution de l’unité ou après ? Le président dit-il qu’il n’a pas vu de reportage dans les journaux télévisés / dans un journal / sur les internets? Comment est-ce possible, puisque cette histoire a été largement rapportée partout?

Nan. Le président affirme qu’il ne sait rien à ce sujet, il ne prend aucune responsabilité pour le dissoudre (une entité gouvernementale qui, selon Anthony Fauci, son chef à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, aurait aidé à ce que le pays traite avec maintenant), et estime que c’est une «vilaine question» de lui demander s’il en accepte la responsabilité.

Deuxièmement, il affirmait que Google travaillait sur un site Web qui aiderait les gens à déterminer s’ils avaient besoin de se faire tester pour le coronavirus / Covid-19 alors qu’en fait, Google ne travaillait sur rien. Une filiale de Google était au tout début de la création de quelque chose et le site potentiel en question était encore loin. Pourquoi a-t-il donné aux gens de fausses informations?

Troisièmement, il y avait le raisonnement derrière la conférence de presse. Mercredi soir, deux jours auparavant, le président s’est adressé à la nation depuis le bureau ovale pour tenter de calmer à la fois la population et les marchés financiers. Malheureusement, au lieu de faire quelque chose de bien, le discours, qui était horrible, n’a fait qu’empirer les choses. Pourquoi n’a-t-il pas changé de tactique après cette terrible adresse nationale de Dieu? Pourquoi a-t-il décidé de revenir devant les caméras et de continuer à aggraver les choses?

Et quatrièmement, le président a serré la main de plusieurs personnes lors de cette conférence de presse, faisant délibérément l’une des choses que sa propre équipe a dit aux gens de ne pas faire. Et lorsque vous considérez que le président était entouré de personnes dans son complexe de Mar-a-Lago qui ont été testées positives pour le coronavirus, la poignée de main du président est ahurissante. Pourquoi diable ferait-il ça?

Alors, quels sont les enseignements à tirer de tout cela? Qu’il ne prend toujours pas la menace du virus au sérieux, même après avoir déclaré une urgence nationale? Qu’il veut toujours que tout le monde croie que, au fond, c’est tout un canular destiné à le détruire et seulement lui? Qu’il, au fond, s’en fout juste? Je ne sais pas. La seule chose dont je suis sûr, comme je l’ai dit plus tôt, c’est qu’il est vraiment terrible dans son travail. Vraiment, vraiment terrible.

Et il va être réélu. Encore une fois, laissez cela pénétrer. Il va être réélu. Même après tout cela.

Putain de Jésus.

Et maintenant pour les mentions honorables de cette semaine…

–Mike Pence, l’actuel vice-président des États-Unis, pour avoir exigé la fin de la «rhétorique irresponsable» sur le coronavirus tout en continuant à discuter avec Dumpster Fire Hall of Famer, animateur d’émissions de radio d’extrême droite et toxicomane Rush Limbaugh, qui continue de minimiser la gravité du coronavirus. Cela résume assez bien le monde, n’est-ce pas? Même face à un danger potentiel énorme, les conneries gagnent toujours. Toujours.

–Tous ces enculés qui se livrent à la thésaurisation et à la tarification des fournitures essentielles, pour la thésaurisation et la tarification. Les personnes nommées dans l’article ne sont évidemment pas les seules à adopter ce comportement méprisable, mais cela ne devrait pas atténuer le mépris qui leur est fait parce que ce qu’elles ont fait est cruel, irresponsable et tout simplement faux. Mais alors nous avons affaire à des êtres humains ici, et comme nous l’avons vu, maintes et maintes fois, les êtres humains sont tout simplement terribles.

–Matt Gaetz, Républicain du Congrès américain de Floride, pour avoir porté un masque à gaz sur le sol de la Chambre des représentants des États-Unis afin de se moquer de la gravité du coronavirus. Gaetz est apparu dans le feu de la semaine de Dumpster de la semaine après qu’il a été révélé qu’un de ses électeurs est décédé d’une exposition au coronavirus après sa cascade de sol, et il obtient une apparence répétée cette semaine après avoir dû s’auto-mettre en quarantaine car il aurait pu être exposé au coronavirus lors d’une convention politique. Et la partie la plus étonnante de cela est que le représentant Gaetz n’apprendra absolument rien de cela. Rien.

-Dumpster Fire Hall of Famer, loonbag à aile ultra-droite et théoricien professionnel du complot Alex Jones, pour être le dernier homme flimflam surpris à essayer de vendre un remède inexistant au coronavirus. Suis-je surpris que Jones, récemment arrêté pour conduite en état d’ébriété et arrêté, ait vendu des conneries dangereuses à ses auditeurs crédules? Pas vraiment. C’est quand même assez irritant. Il est également évident que ce type, juste au cas où vous ne le saviez pas déjà, n’a absolument aucune honte. Quel déchet.

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

