L’incendie de la semaine dans la benne 411: le président Donald Trump

Je n’ai pas vraiment d’introduction appropriée pour la colonne de cette semaine, ni de cul boiteux, donc je vais juste sauter directement dans la partie principale de la colonne. Je ne sais pas si cette colonne se ressemblera / présentera le même genre de choses la semaine prochaine. J’ai pensé à le changer dans un avenir prévisible, au moins jusqu’à ce que la pandémie Covid-19 se calme, car écrire sur l’état du monde quand il semble qu’il est en chute libre perpétuelle est épuisant. Souhaitez-vous tous voir une sorte de Top 5 comme je l’ai fait la semaine dernière (voici la colonne de la semaine dernière, juste au cas où vous l’auriez manquée)? Ce genre de chose pourrait être amusant. Faites le moi savoir.

Et maintenant sur le feu de la semaine de la benne à ordures de la semaine.

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va au Dumpster Fire Hall of Famer, 2019 Dumpster Fire of the Year, et (Jesus Christ) 45th President of the United States, Donald Trump, pour son insistance à participer au point de presse quotidien du groupe de travail sur les coronavirus alors qu’il est évident qu’il ne devrait pas. Eh bien, c’est évident pour quiconque n’est pas un vrai membre du culte du Big Don bleu (vous savez tous qui vous êtes) ou un putain de crétin. Parce que, vraiment, à chaque fois qu’il parle, la crise dont nous sommes au milieu devient un peu plus effrayante.

Pourquoi devient-il plus effrayant? Parce qu’il est évident qu’il n’a aucune idée de ce dont il parle la plupart du temps, qu’il ne fait que babiller pour s’entendre parler, et qu’il n’a aucune idée de la profondeur de sa profondeur. Il participe à ces grandes réunions du gouvernement fédéral, écoute des experts et des scientifiques, prend des décisions, puis il sort devant le monde et baise maladroitement le ballon à chaque fois. Je ne sais pas comment quiconque, membre de la secte ou non, peut sortir de l’un de ces points de presse et dire qu’il est convaincu que tout est sous contrôle du côté fédéral.

Et puis il y a les conneries débridées de l’ego dans lesquelles il s’engage, juste devant tout le monde. Pourquoi se bat-il, en public, avec les gouverneurs des États? Pourquoi se plaint-il de la façon dont les «médias» sont contre lui? Pourquoi ne se concentre-t-il pas uniquement sur le travail à accomplir, se faufilant là où il doit aller sans drames et bêtises sans fin, et diffusant les informations / faits et chiffres nécessaires et ainsi de suite? Pourquoi quelqu’un a-t-il besoin de savoir quel type de relation il entretient avec le gouverneur de n’importe où? Qui s’en fout? Faites simplement de la merde et continuez.

Et puis il y a les trucs «dire de la merde», comme «rouvrir le pays à Pâques» et «nous allons parler de la mise en quarantaine de New York, du New Jersey et du Connecticut». Quelqu’un de son équipe savait-il qu’il allait dire ces choses avant de les dire? Trump n’a clairement pas parlé au gouverneur de New York, Andrew Cuomo ou aux gouverneurs du New Jersey ou du Connecticut, de toute mise en quarantaine, quelle que soit la putain de signification. Alors pourquoi dire de la merde c’est juste, eh bien, merde? Parce que les gens parlent de vous / font attention à vous à la télévision? Ou est-ce parce que, en fin de compte, Trump ne sait tout simplement pas ce qu’il fait?

Et qu’en est-il de tous les éloges du public lors de ces briefings des personnes que Trump permet de parler après lui? Est-il nécessaire que tout le monde souffle verbalement ce type à chaque occasion publique? Et ce n’est pas exagéré de dire «à chaque occasion publique»; cela continue à chaque briefing. Chaque. Célibataire. Une.

Cela ne se terminera pas de si tôt, n’est-ce pas? Il va continuer à donner ces horribles briefings, il ne va jamais apprendre une putain de chose, et ça va juste empirer?

Oui. Et la catastrophe continuera de s’aggraver. Et puis il sera réélu.

Jésus-Christ, nous sommes tous baisés. Nous le sommes vraiment.

Et maintenant pour les mentions honorables de cette semaine…

–Dan Patrick, l’actuel lieutenant-gouverneur du Texas, et tous les commentateurs de droite qui étaient ouvertement d’accord avec lui, pour avoir proposé l’idée que les personnes âgées devraient être prêtes à se sacrifier et à «retourner au travail» afin de «sauver l’économie». Oui, c’est ce qu’ils ont dit que nous devrions, en tant que pays, faire. Et cela nous vient du côté «pro-vie» de l’allée. Alors, est-il sûr de dire maintenant que ces gens ne se soucient que de l’argent, que la cupidité est leur motivation / cri de ralliement et qu’ils ne s’en foutent pas à moins que vous ne soyez riche?

–Tate Reeves, l’actuel gouverneur du Mississippi, pour tout ce qu’il fait au Mississippi. Pense-t-il que ce qui se passe est mortellement sérieux ou est-il juste un putain de connard à cause d’une fière stupidité? Je ne comprends pas. Quelqu’un du Mississippi peut-il expliquer?

-Hôte de talk-show Fox News, personnalité de l’aile ultra-droite et Dumpster Fire Hall of Famer, et terrible personne professionnelle Laura Ingraham, pour avoir affirmé que les médias étaient fâchés que la pandémie de Covid-19 ne soit pas pire. Qui, exactement, dans les médias est contrarié que la pandémie en cours ne soit pas pire? Qui dans les “médias” est allé à la télévision et a dit que la crise mondiale que nous connaissons tous devrait être plus mortelle? Je suis sûr que nous aimerions tous savoir qui sont ces gens.

Quel déchet.

–Les gens qui croient que le Dr Anthony Fauci est une «usine d’État profond destiné à saper le président Trump», pour avoir cru ces conneries. Les gens vont vraiment croire quoi que ce soit, non?

