L’incendie de la semaine dans la benne 411: le président Trump

Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière édition de Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

D’accord, j’ai donc regardé quelques-unes de ces vidéos YouTube de KanaChanTV de la chanteuse de la WWE Asuka et je suis perplexe quant à ce qu’elles sont censées être. Je veux dire, ils sont divertissants et regardables et bizarres et c’est amusant de voir Asuka en dehors de la WWE, interagir avec le “vrai” monde, mais est-ce tout ce que c’est censé être? Juste Asuka interagissant avec le monde?

Et qu’est-ce que tu manges? Est-ce qu’elle fait une sorte de “foodie”?

Et ces vidéos ont-elles plus de sens pour quelqu’un du Japon / plus familier avec la culture japonaise?

Alors, qui comprend ces vidéos? Qu’est-ce que je rate? Et qui là-bas les regarde sans, peut-être, ne pas vraiment les «prendre»?

Et maintenant sur le feu de la semaine de la benne à ordures de la semaine.

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va au Dumpster Fire Hall of Famer, 2019 Dumpster Fire of the Year, et (Jesus Christ) 45th President of the United States, Donald Trump, pour à peu près tout ce qu’il a fait et dit la semaine dernière. Vous savez, c’était censé être la semaine de Chuck Schumer pour s’asseoir sous les projecteurs de Dumpster Fire of the Week parce que je ne pensais pas que quiconque dirait ou ferait quoi que ce soit de plus stupide que son attaque verbale complètement déchaînée contre la Cour suprême des États-Unis lors d’un pro- choix de rassemblement à Washington DC Je veux dire, à quelle fréquence les représentants du gouvernement menacent-ils les membres de la cour et doivent-ils ensuite s’excuser? Mais j’avais tort. Il y avait un fonctionnaire du gouvernement qui faisait et disait des choses encore plus stupides que le sénateur Schumer, et il ne cessait de répéter et de répéter des choses stupides. Ce fonctionnaire du gouvernement?

Le putain de président des États-Unis.

Tout d’abord, il y a eu l’interview qu’il a faite avec Sean Hannity sur Fox News, où le président a affirmé qu’il ne pensait pas que le taux de mortalité par coronavirus dans le monde, établi par l’Organisation mondiale de la santé à 3,4%, était beaucoup plus faible, plus comme «ci-dessous» 1%.” Et il est arrivé à cette conclusion sur la base d’une «intuition personnelle» après «avoir parlé à beaucoup de gens qui font ça». À qui a-t-il parlé? Il n’a rien dit, probablement parce qu’il n’a parlé à personne, et je veux dire par là un véritable expert. Je suis sûr qu’il a parlé à une connerie de théorie du complot qui lui a dit que, oui, l’épidémie mondiale de coronavirus est un complot international de l’État profond pour lui faire mal paraître.

Deuxièmement, il semble que Trump insiste pour contredire directement tout le vice-président Pence, le type que Trump a chargé de la réponse du gouvernement fédéral contre les coronavirus. Le vice-président a des séances d’information quotidiennes où il tente d’expliquer quelle est la réponse fédérale en cours à la propagation du virus. Il se présente à ces séances d’information entouré de scientifiques et d’experts qui répondent aux questions qu’il ne peut pas. Le vice-président tente de faire ce qu’une administration présidentielle «normale» ferait en cas de crise / de crise en développement. Pour autant que je sache, en termes de science réelle et de réponse réelle, le vice-président a dit la vérité. Mais alors, le président n’a plus qu’à sonner avec ses conneries, ce qui oblige ensuite le vice-président à répondre / expliquer de quoi parle Trump. Cela ne se termine jamais bien, car cela fait que le vice-président et tout scientifique ou expert qui doit garder son travail ressemblent à des idiots. Est-ce ce dont le pays et le monde ont besoin en ce moment?

Troisièmement, le président a tenté de blâmer l’administration Obama pour l’incapacité du gouvernement fédéral à produire et à distribuer des coronavirus, ce qui n’était que des conneries. Bien qu’il soit probablement vrai que vous n’éliminerez jamais la politique de ces situations (et ce n’est pas un problème américain. Cela se produit partout dans le monde), c’est toujours putain de stupide, surtout quand votre revendication peut être si facilement démystifiée. Et avec toutes les bêtises de complot concernant le coronavirus, vous penseriez que Trump essaierait de minimiser ses propres conneries.

Quatrièmement, il y a eu la récente visite du président aux Centers for Disease Control and Prevention à Atlanta, qui a été un putain de désastre. Au lieu de s’en tenir aux faits, de s’en tenir à ce que les experts savent et à ce que le gouvernement fait réellement, le président a juste commencé à babiller à propos de merde qui n’était tout simplement pas vrai du tout. Le président a également affirmé que les experts veulent savoir comment il sait tant de choses sur ce qui se passe, ce qui est encore un autre exemple de son “ce que j’ai fait est le plus grand / le meilleur” / “c’est ce que les gens disent” pour défendre son comportement. Personne en dehors de son cercle intérieur sycophantique ne dit quelque chose comme ça, et cela n’a rien à voir avec tout ce qui se passe. Alors pourquoi le dire?

Cinquièmement, le président a appelé le gouverneur de Washington Jay Inslee «un serpent» lors de cette visite du CDC, probablement parce que le gouverneur s’est plaint de la réponse du gouvernement fédéral à l’épidémie de virus. Les gouverneurs, quel que soit leur parti politique et le parti politique en charge à la Maison Blanche, se plaignent toujours du gouvernement fédéral, alors quoi de neuf ici? Parce que le président croit qu’il doit répondre à tout et que critiquer le gouvernement fédéral le critique en fait et c’est tout simplement inacceptable. Même au milieu d’une crise, où tout le monde a besoin de tout le monde sur la même page / travaillant ensemble, le président ne peut pas trouver en lui-même l’homme le plus grand, ignorer simplement le bruit et continuer à gérer la réalité. S’il y a dix livres de conneries sur le sol, le président n’a qu’à trouver un moyen d’ajouter dix livres de plus à la pile.

Et sixièmement, il y a eu l’histoire que les responsables de la Maison Blanche ont abattu une recommandation du CDC selon laquelle les Américains âgés et physiquement fragiles en général restent à l’écart des compagnies aériennes commerciales. Pourquoi faire ça? Parce que les compagnies aériennes hémorragient l’argent, ralentissent l’économie et que le président ne s’inquiète que de sa réélection? S’il y a une autre raison à cela, cela n’a pas été révélé. Et, vraiment, quelqu’un en croirait-il la raison?

Le président est un menteur, terrible dans son travail, et un connard complet qui ne peut s’empêcher de dire et de faire des conneries. On ne peut pas lui faire confiance, et son incompétence implacable est terrifiante (pas si surprenante que ça mais toujours terrifiante). Et je ne sais vraiment pas de quoi il s’inquiète. Il sera réélu.

Laissez cela pénétrer. Même après tout cela, il sera réélu.

Jésus Christ.

**

Et maintenant pour les mentions honorables de cette semaine…

–Chuck Schumer, Sénateur démocrate des États-Unis de New York et leader de la minorité du Sénat, pour son attaque verbale complètement désarticulée contre la Cour suprême des États-Unis lors d’un rassemblement pro-choix à Washington DC. Bien sûr, il a peut-être été rattrapé dans la «chaleur du moment» parce que il s’inquiète de ce que la Cour suprême rend essentiellement l’avortement illégal aux États-Unis, mais ce n’est pas une excuse pour dire quoi que ce soit qui ressemble même à distance à une menace physique pour un responsable du gouvernement. C’est stupide. Et étant donné que Schumer est un membre de haut rang du Sénat, il devrait savoir à l’avance que tout ce qu’il dit sur chaque question va être examiné, analysé et rapporté. Tout. Donc, tout ça était putain de stupide de sa part. Au moins, il s’est en quelque sorte excusé. Sorte de.

Pourquoi les gens qui devraient mieux savoir doivent-ils être aussi stupides?

–Matt Gaetz, Républicain du Congrès américain de Floride, pour avoir porté un masque à gaz sur le sol de la Chambre des représentants des États-Unis afin de se moquer de la gravité du coronavirus. Et puis, quelques jours plus tard, une personne du district de Gaetz est décédée de la maladie. Donc, “soyons honnêtes ici, les gens, ce n’est pas si grave”, ce moment semble être un gros problème de sa part. Cela le fait aussi ressembler à un dipshit sans cœur et sans aucune idée. Mouvement brillant, Matt.

–Chris Mathews, l’ancien hôte de Hardball, maintenant en disgrâce, avec Chris Mathews sur MSNBC, pour avoir été renvoyé de MSNBC. Oui, je sais, il a «pris sa retraite», mais il a été licencié. Méritait-il un meilleur envoi? Peut être. Mais ensuite, s’il y a d’autres femmes journalistes qui l’ont mis mal à l’aise, il vaut probablement mieux qu’il s’en aille. Je me demande qui va le remplacer?

-Moviemaker et activiste libéral Michael Moore, pour sa fusion en cours face à l’implosion de Bernie Sanders. Et c’est ce que c’est, une fusion. Et cela ne semble pas bon du tout, surtout quand cela ressemble à ce qu’il a dit être raciste / pourrait être perçu comme raciste. Il n’y a rien de mal à soutenir un candidat politique de tout votre cœur et ainsi de suite, mais ne vous faites pas passer pour un idiot en le faisant. C’est ridicule et triste. Vraiment, vraiment triste.

**

