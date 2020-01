L’incident du Léviathan 2. À la recherche des suspects habituels

Dans L’incident du Léviathan 2, l’intelligence mondiale a disparu, mais ils n’ont pas fini avec les détails, et c’est l’occasion que la meilleure équipe de détective DC utilisera pour résoudre: Qui est le Léviathan?

Dans le premier chapitre de L’incident du Léviathan 2Nous avons vu comment un groupe de chercheurs était composé, les meilleurs, choisis par Batman et avec Lois Lane parmi eux. Le moment est venu pour les indices, ce qu’ils indiquent, ce qu’ils signifient et où ils pointent, alors ils résolvent leurs cas, mais cette fois, ce n’est pas si facile. Les indices pointent vers un auteur, mais les indices disparaissent, il semble que les membres du renseignement eux-mêmes aient trahi les leurs, tous portés par le Léviathan. Et Batgirl a disparu, est-elle l’un des traîtres?

Rien n’est ce qu’il semble, mais il semble que Jason Todd, Red Hood, est la cause, a eu une relation avec Leviathan, avec Talia AL’Ghul sa créatrice, a reçu une formation de Batman, et sa lutte contre le crime a toujours été plus extrême que celle de tous les héros. Est-ce que Jason Todd Leviathan?

Pendant ce temps, le méchant est montré à Plastic Man, pour clarifier quelque chose, il n’est pas un méchant, il fera un monde meilleur, et il devrait le savoir, car dans ce monde, il a une place, et non pas comme cela se passe dans le présent. Séduisant, convaincant, peut-être que Plastic Man le rejoindra et deviendra un traître?

Rien n’est comme il semble et tous les chemins mènent au Léviathan. Mais le mystère est toujours là, du moins pour l’instant. Brian Michael Bendis laisse des indices sur les intentions du méchant, mais peu sur son identité, mais pourquoi est-ce si important? Comment avez-vous pu faire quelque chose d’une portée si immense que personne ne pouvait le terminer auparavant? Jusqu’où va votre ambition? Nous savons seulement qu’il veut un monde meilleur, qu’il veut que les secrets se terminent, et ceux qui sont sous-estimés, maltraités, qui ne trouvent pas leur place, ont un objectif, comme lui.

Si le script de Bendis est intelligent, et pour l’instant il exploite les doutes et les mystères, le dessin de Maleev est à un niveau incroyable. Les ombres et les noirs pour que les dialogues se déplacent entre les personnages, pour qu’ils sautent de vignette en vignette dans une chasse qui semble n’avoir ni début ni fin, car Léviathan a soulevé le champ de bataille, et pour le moment il se cache le plus à ses rivaux. Et si Alex Maleev sait quelque chose, c’est pour faire palper la tension, avec des compositions tendues, rapides, même avec les grands dialogues de Bendis, ou lentes et espacées pour laisser le scénariste regarder. Mais c’est ce détective Batman, bien qu’il soit une ombre, ou cette puissante Lois au milieu d’un groupe de surhommes, qui marquent les maîtres de l’artiste.

La reprise de Plastic Man dans son détective, ou peut-être l’incarnation criminelle utilisée pour de bon, de la dernière incarnation de Manhunter, et surtout celle de Question, sont les temps forts de cette série qui, comme presque tout ce que Bendis commence Il semble que cela durera longtemps car tout le monde parle beaucoup. Oui, ses dialogues sont bons, agréables, rapides, pleins d’esprit, et il sait donner la voix à chaque personnage à travers eux, mais il y a toujours la crainte que tant de discours finissent par laisser un complot sans bases solides. Pour le moment, ce n’est pas le cas, mais l’intrigue ne semble pas non plus avancer beaucoup pour avoir 6 chiffres seulement pour la développer.

L’incident du Léviathan no. 02 (sur 6)

Le Léviathan ébranle les fondements de l'univers DC. Un mystère si grand qu'il force une alliance inattendue des meilleurs détectives du monde. Lois Lane dirige le groupe, avec Batman, Green Arrow, Plastic Man, Manhunter, The Question et deux invités très spéciaux. L'objectif? Découvrez l'origine du Léviathan et son passé. Pendant ce temps, Red Hood et Batgirl mènent leurs propres recherches …

ÉDITION ORIGINALE: Événement Léviathan No. 2 États-Unis || DATE DE PUBLICATION: Janvier 2020 || SCRIPT: Brian Michael Bendis || DESSIN: Alex Maleev || FORMAT: Agrafe, 32 p. Couleur.

