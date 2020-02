L’incident du Léviathan 3. La chasse à la licorne commence.

L’incident du Léviathan 3. Il y a déjà un suspect, et le groupe a besoin de clarifier les choses, mais ce n’est pas si facile quand on s’implique dans le monde de l’espionnage.

Dans L’incident du Léviathan 3 par Brian Michael Bendis, le monde a changé en quelques heures, et les meilleurs détectives de l’univers DC doivent travailler dur. Vous savez pourquoi et comment; mais qui est la clé pour tout résoudre, et personne ne sait qui est le Léviathan, ils ne peuvent que deviner, et tout pointe vers une seule personne: Jason Todd, Red Hood.

La théorie de Robin a du sens, Jason Todd est intelligent, a les ressources et les compétences pour avoir conquis l’organisation et la diriger en tant que Léviathan, il ne vous reste plus qu’à lui demander. Mais même s’ils sont le meilleur groupe de détectives, en tant que groupe, ils sont désastreux. Seul le seul non-combattant peut résoudre une situation insoutenable, c’est à Lois. La journaliste DC la plus connue se révèle être la mieux dirigée et la mieux préparée, ne sait pas se battre, ne porte pas de costume ni de masque, mais sait faire son travail. Pendant ce temps, Waller s’enfuit, est l’une des rares autorités des services de renseignement à ne pas être blessé ou tué, et semble être la prochaine cible. Et personne ne sait rien de Batgirl, il aura rejoint Leviathan, sa relation avec Todd a toujours été étrange, s’il est l’homme masqué, acceptera-t-il de se joindre?

Brian Michael Bendis livre les indices, mais les résolutions sont déjà un autre sujet, et dans ce cas, cela devient une poursuite et un combat, dans lequel il est montré que l’écrivain aime jouer avec les personnages, et de temps en temps, Démontrez que l’unité est une force si vous vous connaissez, et une poignée de gars qui n’ont jamais travaillé en groupe, est un désastre potentiel au combat. Si vous êtes un fan de Red Hood, ce numéro vous fera encore plus aimer le personnage, si son statut s’installe progressivement dans le monde après le New 52, ​​avec ce nombre qui augmente, ce qui montre clairement que tout ce qui s’est passé Jason Todd , a fait de lui un équivalent de son mentor, car avec Nightwing, les élèves sont déjà à la hauteur de l’enseignant. Mais le plus important, à la fin, nous continuons à travailler sur le mystère du Léviathan, non seulement sur son identité, mais aussi sur la façon de l’arrêter, même si l’un ne peut pas être résolu sans l’autre, et il y a encore beaucoup à faire pour cela.

Si Bendis est à l’aise et qu’il semble qu’il reviendra à sa tendance à trop étendre ses textes, c’est parce qu’à côté il a un narrateur graphique qui peut transformer tout ce qu’il lui donne en or: Alex Maleev. Il n’y a pas beaucoup d’auteurs qui peuvent composer des pages pleines d’action d’une manière si fluide, sans chercher la spectaculaire des super-héros, cela crée un mouvement entre vignettes qui rend l’avion puissant sans avoir besoin de feux d’artifice, quelque chose de très difficile, Et cela rend les choses simples. L’une des plus grandes valeurs pour une bande dessinée dans laquelle l’important est d’avoir de la précision et de montrer bien plus sans rien révéler.

Nous sommes au milieu de la route, et pour le moment, en dehors des doutes, des défaites et de nombreuses questions, nous n’avons pas grand-chose, ce sont des indices, chaque phrase et action de Leviathan montre clairement qu’il a l’intention, mais pas qui il est. Bendis et Maleev ont encore beaucoup à dire, et ils sont dans la dernière ligne droite, il reste peu de temps, donc cela va commencer à s’accélérer. Attachez, cette course va être rapide et difficile, les héros doivent traquer un être mythologique que tout le monde dit savoir et personne ne sait ce que c’est, une licorne. Et même Superman s’inscrit à la fête!

L’incident du Léviathan no. 03 sur 6

L’équipe primée formée par l’écrivain Brian Michael Bendis (Superman) et le dessinateur Alex Maleev (Daredevil) réunissent le plus grand groupe de détectives de l’histoire de l’univers DC. Batman, Green Arrow, Lois Lane, Plastic Man, Question et le détective Marciano enquêtent sur la véritable identité du dôme du Léviathan. Red Hood est le principal suspect et s’est enfui! De plus, le silencieux prend une décision. Un nouveau mal s’apprête à attaquer! En savoir plus sur L’incident du Léviathan ce mois-ci Superman No. 93/14.

ÉDITION ORIGINALE: Événement Léviathan No. 3 États-Unis || DATE DE PUBLICATION: Janvier 2020 || SCRIPT: Brian Michael Bendis || DESSIN: Alex Maleev || FORMAT: Agrafe, 32 p. Couleur.

