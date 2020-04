L’incident du Léviathan 4. Trop de fausses pistes

L’identité du Léviathan reste inconnue et les détectives commencent à se méfier les uns des autres, quelle sera la prochaine étape?

La saga destinée à changer tout le panorama de l’espionnage dans l’univers DC continue de surprendre avec ses rebondissements inattendus et sa galerie de personnages. Brian Michael Bendis et Alex Maleev continuent de surprendre et maintenant que tout est devenu encore plus compliqué, nous attendons toujours la réponse la plus importante Qui est Leviathan?

Le groupe de détective n’a aucun indice, Superman a été vaincu et Leviathan a maintenant Amanda Waller, non? Waller est-il le méchant? Rien n’est certain, mais les personnes présentes ont des questions à répondre, et les secrets de Superman ne sont pas un bon signe. Les nouvelles de Batgirl rompent le rythme retentissant de la défaite, mais à la fin tout le monde a des secrets à cacher, y compris Lois Lane.

Le couple Bendis Maleev continue la série appelée à changer non seulement une partie du panorama de l’univers DC, car de plus en plus le monde de l’espionnage commence à être plus visible pour tout le monde, et si vous voyez un espion travailler, c’est faire leur travail mal.

Brian Michael Bendis continue de construire son mystère, ne nous trompons pas, cela aurait pu entraîner beaucoup moins d’espace, ou avoir inclus cette saga dans sa série Superman, mais au final, c’est plus grand que Lois Lane. Parce que cela ressemble beaucoup plus à une mini-série, et c’est le cas, car cela continuera dans d’autres titres, mais pour le moment, nous devons encore savoir qui est le Léviathan.

Les auteurs ne font pas le tour ni ne laissent des indices, en fait ils réintroduisent des personnages et leur donnent du pouvoir dans l’univers DC dans un aspect qui avait disparu dans le New 52, ​​le détective, celui des enquêtes fantômes. Il vaut la peine qu’ils n’aient pas oublié les grandes agences telles qu’Argus ou Checkmate, mais ils n’étaient guère plus qu’un cadre pour les personnages et le soutien d’Amanda Waller pour causer des problèmes. Mais maintenant, ils ont à nouveau le pouvoir, et cela est en grande partie dû à quelques auteurs et séries, dont l’un est Bendis, et il termine son travail sur cet incident du Léviathan.

Maleev peut déployer une chose qu’il aime, dialoguer avec un grand groupe de personnes, pour pouvoir jouer avec les ombres. Parce qu’avec les noirs et les gris, il est capable de définir parfaitement les personnages, et que le dessin est tendu, agréable, même amusant et lumineux, ou il peut être sombre et suspect. Il n’a pas besoin d’action physique, car il est capable de créer du mouvement et de la force dans la composition et dans sa capacité à créer des contrastes avec la lumière.

Nous avons atteint le 4ème numéro, nous sommes sur le point de finir, et nous sommes toujours en couches, n’est-ce pas? Bendis et Maleev nous ont peut-être incités à en savoir plus que nous ne le pensons, mais nous ne l’avons pas sérieusement envisagé. Ou peut-être tout le contraire. Et là la force de cette série, la paranoïa des protagonistes et du lecteur.

L’incident du Léviathan n ° 4

URL: Milcomics

Auteur: Brian Michael Bendis

Illustrateur: Alex Maleev

ISBN: 978-84-18120-50-3

Nombre de pages: 24

Description: Batman contre Superman! L’interrogatoire de la décennie est sur le point de commencer. Une bataille d’esprit et de volonté, alors que les meilleurs détectives du monde tentent de découvrir l’identité du Léviathan avant qu’il ne soit trop tard. Et quand tout cela ne suffit pas … c’est au tour de Lois Lane! Brian Michael Bendis (Superman) et Alex Maleev (Daredevil) poursuivent ce thriller qui ébranlera les fondations de l’univers DC. En savoir plus sur l’incident du Léviathan ce mois-ci dans Superman no. 94/15.

JOTA (J.C.Royo)

