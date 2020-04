L’incontournable d’Ambulante à la maison

Sans-abri

Voici 10 documentaires à voir absolument.

Fondée en 2005, Ambulant Il est devenu l’un des principaux moteurs du cinéma documentaire en tant qu’outil de transformation sociale et culturelle au Mexique. Bien que la quinzième édition de «Ambulante. Tournée documentaire »a dû être reportée jusqu’à nouvel ordre concernant les mesures sanitaires dues à la pandémie de COVID-19, les cinéphiles pourront toujours profiter d’une grande partie de leur programmation en ligne et gratuitement 29 avril au 28 mai.

Le festival en ligne “Sans-abri” comprendra un total de 66 films, de 25 pays, qui incluent des titres inclus dans l’édition Ambulante 2020 pour les cinémas, ainsi que des films exceptionnels des années précédentes dans toutes les sections: Pulsos, Ambulante Beyond, Intersections, Resistances, Sonidero, Graft, Rearview et Ambulantito .

Chaque jour, un long métrage ou une série de courts métrages sortira sur encasa.ambulante.org, qui ne sera disponible que pendant 24 heures – de 00h00 à 23h59 – et d’une capacité de 1 000 spectateurs. De même, un événement en direct sera organisé tous les jours, à 21h00, avec des cinéastes et des invités spéciaux pour discuter du programme de la journée, qui peut être vu sur la plateforme ou via les réseaux sociaux d’Ambulante.

Ensuite, nous partageons 10 titres incontournables qui feront partie de la sélection “Ambulante en Casa”. Pour connaître le reste des documentaires présentés, ainsi que les jours des projections, nous vous invitons à visiter www.ambulante.org

Ouvrir comme carrousel



Silence radio (Dir.ª Juliana Fanjul)



(Via)

Juliana Fanjul récapitule l’un des cas de censure les plus notoires dans les médias contemporains au Mexique. En mars 2015, l’émission sur MVS Radio de la journaliste de renom Carmen Aristegui a été interrompue après avoir dénoncé un scandale de corruption impliquant alors le président Enrique Peña Nieto.

Disponibilité: 29 avril (film d’ouverture).

Noir (Dir. Medhin Tewolde)



(Via)

Dans son premier long métrage, Medhin Tewol révèle la nature structurelle du racisme au Mexique, basée sur son expérience personnelle et les histoires d’autres femmes d’ascendance africaine. Un acte de résistance d’un groupe ethnique qui célèbre fièrement son héritage, malgré le fait que le reste de notre société a appris à l’ignorer.

Disponibilité: 5 mai

Vivant (Dir. Ai Weiwei)



(Via)

Ai Weiwei visite l’État de Guerrero cinq ans après la disparition des élèves de l’école normale rurale d’Ayotzinapa. Avec sensibilité et respect, l’artiste et activiste chinois récupère les témoignages des familles des victimes, ainsi que des défenseurs et journalistes qui ont accompagné sa quête de justice.

Disponibilité: 7 mai

À l’étranger (Dir. Sung-a Yoon)



(Via)

Le cinéaste sud-coréen Yoon Sung-a fait écho à un type d’immigration qui est à peine visible dans notre monde globalisé: aux Philippines, les jeunes femmes sont prêtes à travailler comme domestiques au service de familles aisées dans d’autres pays, mais leurs conditions de travail semblent proches de l’une forme moderne d’esclavage.

Disponibilité: 14 mai.

Lil ’Buck: Le vrai cygne (Dir. Louis Wallecan)



(Via)

“Vos rêves peuvent changer votre vie”, tel est le message que Charles “Lil ‘Buck” Riley veut transmettre dans le portrait de Louis Wallecan de l’ascension vers la célébrité d’un talentueux danseur jooking dans les rues de Memphis, qui est devenu un phénomène viral grâce au réalisateur Spike Jonze et au violoncelliste Yo-Yo Ma.

Disponibilité: 22 mai.

Qu’est-il arrivé aux abeilles? (Dir. Adriana Otero Puerto et Robin Canul)



(Via)

En 2012, des millions d’abeilles sont mortes des pesticides et herbicides utilisés par la société Monsanto à Campeche. Le projet dirigé par Adriana Otero Puerto et Robin Canul – financé à Kickstarter – décrit la lutte des communautés autochtones mayas contre les autorités pour assurer la préservation de leur écosystème.

Disponibilité: à confirmer.

Chèche lavi: A la recherche d’une vie (Dir. Sam Ellison)



(Via)

À travers l’objectif de Samuel Ellison, nous assistons à un portrait lyrique de l’amitié étroite de deux migrants haïtiens: Robens et James. Tous deux restent bloqués à la frontière inhospitalière entre le Mexique et les États-Unis au milieu d’une tempête géopolitique et ne peuvent que compter sur leur soutien mutuel.

Disponibilité: à confirmer.

Le patron maximum (Dir. Lauren Greenfield)



(Via)

Lauren Greenfield, lauréate de plusieurs prix, explore l’extravagance de l’ancienne controversée première dame philippine Imelda Marcos et ses efforts pour réhabiliter l’image de corruption de sa famille afin de regagner le pouvoir politique, y compris ses plans pour voir son fils Ferdinand Marcos Jr. devenir en président de la nation asiatique.

Disponibilité: à confirmer.

Faites-en la loi (Dir. Juan Solanas)



(Via)

Juan Solanas nous emmène au centre des manifestations appelées par Marea Verde, un mouvement qui a exhorté des milliers de femmes à descendre dans la rue pour exiger la dépénalisation de l’avortement en Argentine. Son combat, distingué par l’écharpe verte emblématique, a inspiré d’innombrables groupes féministes à travers l’Amérique latine.

Disponibilité: à confirmer.

À Sama (Dir. Waad al-Kateab & Edward Watts)



(Via)

Récompensé à Cannes et nominé pour un Oscar, le journaliste Waad al-Kateab, en collaboration avec le réalisateur de documentaires Edward Watts, nous offre un aperçu à la première personne du déclenchement des manifestations contre le régime de Bachar al-Ásad et des horreurs de la guerre civile en Syrie. . Une lettre honnête, courageuse et autocritique dédiée à sa petite fille Sama.

Disponibilité: à confirmer.