L’incroyable art conceptuel de Spider-Man 2 révèle un incroyable design Mech Rhino

L’artiste Jerad S. Marantz a partagé une conception de costume mech inutilisé pour The Rhino, comme il est apparu dans L’incroyable Spider-Man 2. Ce film était la suite de The Amazing Spider-Man de 2012, qui a vu Andrew Garfield jouer le rôle de Peter Parker / Spider-Man. Bien que les deux films aient eu leurs mérites, la série s’est arrêtée avec le deuxième film. Cela n’a pas aidé que, à ce stade, le MCU prospère, ce qui rend plus difficile la percée d’autres films de bande dessinée. Cela explique également pourquoi Sony a redémarré Spider-Man à nouveau dans Captain America: Civil War en 2016. C’était grâce à un nouvel accord avec Marvel qui a permis à Spider-Man d’apparaître dans le MCU.

En tant que méchant dans The Amazing Spider-Man 2, le vrai nom du Rhino est Aleksei Sytsevich. Il est joué par l’acteur Paul Giamatti et finit par jouer un rôle déterminant dans Peter Park reprenant le manteau de Spider-Man après la mort de Gwen Stacy. Après avoir éloigné Rhino près du début du film, il est sorti de prison à la fin. Cette fois, il porte un costume mech, et lui et Spider-Man se battent à nouveau. Cela aide Peter à se rendre compte que, malgré son chagrin, il doit continuer en tant que héros.

Maintenant, un concept artist dévoile une version antérieure du costume mech The Rhino. Dans une publication Instagram, Marantz a partagé la nouvelle image, qui montre un costume assez différent de ce que les fans ont vu Giamatti porter dans The Amazing Spider-Man 2. Marantz a également révélé dans sa légende qu’il avait créé l’art “des années auparavant” [Rhino] jamais apparu dans Amazing Spider-Man 2 “, suggérant que le plan pour que le personnage rejoigne le film était en place bien à l’avance. Découvrez le travail de l’artiste ci-dessous:

Même si les films The Amazing Spider-Man ont fait long feu, Sony a maintenant un coup sûr avec Holland dans le rôle. Les fans l’ont trouvé instantanément attachant dans Captain America: Civil War, et la pure excitation de voir Spider-Man enfin interagir avec les Avengers l’a également aidé. Sony et Marvel ont également été intelligents pour jouer leur relation avec Iron Man. Leur lien étroit a aidé à intégrer Spider-Man dans le MCU et a également conduit à l’un des moments les plus émouvants d’Avengers: Infinity War. Bien que son temps avec Iron Man ait malheureusement pris fin, Spider-Man sera vu dans Spider-Man: Homecoming 3 et au moins un autre film MCU.

La première prise de vue de Marantz sur le costume mech Rhino semble être un peu plus élégante que la version vue dans le film final. Il ressemble également plus à quelqu’un qui porte l’armure que assis à l’intérieur, comme le fait le personnage de Giamatti dans L’incroyable Spider-Man 2. Alors que Sony continue de travailler sur son univers Spider-Man, il y a toujours une chance pour que le Rhino réapparaisse. Peut-être que la prochaine fois, il portera quelque chose de plus semblable au design original de Marantz.

