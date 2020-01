Linda Hamilton serait «heureuse de ne jamais revenir» à la franchise Terminator

La franchise Terminator semble assez morte dans l’eau après l’échec de Terminator: Dark Fate, et Linda Hamilton semble d’accord. Hamilton a parlé avec THR pour une nouvelle interview et a parlé du film d’action de science-fiction, qui l’a vue revenir à la franchise.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était optimiste quant à la possibilité de rejouer Sarah Connor, Hamilton a répondu: «Non. Quelque chose me dit… je ne sais pas. J’apprécierais vraiment peut-être une version plus petite, où tant de millions ne sont pas en jeu. L’audience d’aujourd’hui est tellement imprévisible. “

Elle a poursuivi: «Je ne peux pas vous dire combien de laïcs vont simplement:« Eh bien, les gens ne vont plus au cinéma. »Ce n’est pas une analyse hollywoodienne; qui vient de la bouche de presque tout le monde. Cela ne devrait certainement pas être une entreprise financière à haut risque, mais je serais très heureux de ne jamais revenir. Alors non, je n’ai pas d’espoir, car j’aimerais vraiment avoir fini. Mais s’il y avait quelque chose de nouveau qui me parlait vraiment, je suis une personne logique et j’envisagerai toujours des changements viables. »

Dark Fate était une bombe, avec 250,9 millions de dollars dans le monde contre un budget de production de 190 millions de dollars plus une campagne de marketing coûteuse. Le film aurait dû faire plus de 450 millions de dollars pour atteindre l’équilibre, et les pertes en studio sont estimées à 130 millions de dollars.