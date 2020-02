L’intrigue de Morbius the Marvel Living Vampire (SPOILERS) est filtrée

Morbius, le vampire vivant de Marvel, est l’une des grandes premières de cette année et il a dévoilé le sujet du film SONY.

Tout comme c’est arrivé avec Venin, l’intrigue entière de Morbius le vampire vivant de Marvel, le film avec Jared Leto et qui aura des liens avec le UCM (Marvel Cinematic Universe). Donc, si vous continuez à lire, vous devez savoir qu’à partir d’ici, il y a des SPOILERS.

Filtration du film:

Le vampire vivant de Morbius Marvel commence avec Michael Morbius (Jared Leto), qui reçoit un prix Nobel pour sa participation à la recherche médicale. Pendant son discours d’acceptation, il s’évanouit. Le film est coupé au noir et nous voyons Michael quand il était petit garçon à l’école, victime d’intimidation parce qu’il ne peut pas marcher. Mais Emil Nikos (Jared Harris), un médecin qui travaille à l’école, intervient.

Nous revenons à la version adulte de Michael parlant à Nikos, expliquant que sa maladie s’aggrave et qu’il soupçonne qu’il n’a pas beaucoup de temps à vivre. Merci Nikos d’être resté avec lui toute sa vie. Nous revenons au passé, mais maintenant Michael est déjà un jeune homme qui est dans une salle d’hôpital et joue aux échecs avec Nikos. Le médecin encourage Michael à lire attentivement pour devenir médecin et trouver un remède à sa maladie. Ensuite, ils disent à Nikos qu’il doit voir un autre patient et Michael continue de jouer aux échecs seul.

Aujourd’hui, nous voyons à nouveau Michael à l’hôpital de New York aider une fille atteinte d’un cancer, puis elle prendra ses médicaments. Loxias Crown (Matt Smith) commence à lui parler, apparemment ils ne se connaissent pas, mais Crown lui donne une mallette et sa carte. Il dit à Michael que cela peut l’aider à trouver un remède.

Nous allons sur une scène où Michael est à côté de Martine Bancroft (Adria Arjona) s’injecte ses médicaments. Au cours de cette scène, Michael explique à nouveau comment il soupçonne qu’il n’a pas beaucoup de temps à vivre. Michael et Bancroft se dirigent vers leur laboratoire. Michael dit qu’il doit essayer des façons plus radicales de guérir. Michael ouvre donc la mallette. A l’intérieur il y a une chauve-souris morte et un couteau géant, cela ressemble plus à une machette. Michael est confus, mais étudie la chauve-souris et découvre qu’il est un vampire (Desmodontinae), mais rien de plus.

Une fois Bancroft parti, Michael appelle la Couronne et pose des questions sur les artefacts. Crown explique qu’il a déjà souffert de la même maladie et lui parle d’une grotte au Brésil. Michael dit à Bancroft qu’il doit aller dans cette grotte pour guérir. Bancroft prévient Michael, mais il n’écoute pas.

Le film Morbius le vampire vivant de Marvel nous emmène dans la grotte du Brésil. Nous pouvons entendre la voix de Crown pendant que cela se produit, expliquant ce que Michael doit faire. Une fois arrivé, une sorte de machine au sol s’ouvre et Michael lui coupe la main et la presse contre ces cordes à l’intérieur de la machine. Les chauves-souris volent à sa main puis hors de la grotte, tous les autres qui étaient dans l’hélicoptère meurent. Michael s’évanouit. Coupé au noir.

Michael se réveille et erre un peu au Brésil jusqu’à ce qu’il se faufile dans un cargo en direction de New York. Il commence à se cacher et à trembler. Il se transforme lentement en vampire. Un rat vivant est également mangé. Le navire est attaqué par des pirates. Il s’agit de la première véritable scène d’action du film Morbius le vampire vivant de Marvel. Le protagoniste commence à tuer les pirates. Tout au long de cette scène, il se déplace à travers les ombres. Rappelez-vous une scène de la franchise Alien. On ne le voit bien qu’en fin de scène et c’est la prise des trailers. Morbius saute alors du bateau et commence à nager.

Michael se réveille à New York et ne sait pas ce qui s’est passé. Michael entre dans un bar et dit au serveur d’appeler une ambulance. Au cours de cette scène, Michael regarde la télévision et n’est autre que J. Jonah Jameson (J. K. Simmons) parlant de corps mystérieusement trouvés dans un cargo. Michael se souvient alors par flash-back.

L’ambulance arrive et se dépêche de retourner à l’hôpital où il travaille et informe tout le monde qu’il a été agressé et que ses béquilles ont été volées. Une fois dans son laboratoire, il raconte à Bancroft et Nikos ce qui s’est réellement passé et est enfermé pour les protéger. La soif de sang de Michael devient trop forte et explose. Bancroft et Nikos s’échappent, mais il court après les médecins et les infirmières qui y travaillent et les gardes commencent à lui tirer dessus. Bancroft injecte ensuite Morbius dans quelque chose qui le laisse inconscient.

Michael se réveille dans son laboratoire et y trouve une tombe. Il y a une note qui dit “Toutes les réponses que vous cherchez se trouvent dans Loxias.” La tombe est également recouverte d’une langue ancienne et Michael ne sait pas comment mais il peut la lire.

Plan de Simon Stroud (Tyrese Gibson) enquêtant sur les causes de la mort des pirates. Simon pense que c’était quelque chose de surnaturel, ce qui a fait rire les autres flics. Simon a également un gant mécanique sur son bras droit qui lui donne une super force dans ce bras. Il est mentionné que le gant est d’Oscorp.

Pendant ce temps, il y a un montage de Michael testant ses nouvelles compétences, une grande partie de cela se voit dans les avancées et les bandes-annonces.

Simon rend visite à Emil Nikos et commence à lui poser des questions sur Michael. Pendant ce temps, Loxias Crown est dans une sorte de laboratoire dans les égouts et est incroyablement mince et a des tatouages ​​sur tout le corps. Il s’effondre.

Coupure à la tombe dans l’ouverture du laboratoire de Michael. C’est la meilleure scène du film à cause de sa folie.

Loxias se réveille et se jette un sort. Puis il se dirige vers des voies ferrées et arrête un train avec son étrange sort magique. Pour sucer la vie de tout le monde à bord jusqu’à ce qu’il reprenne ses forces et ressemble à une personne normale.

Le personnage de Loxias pense que Simon Stroud va ruiner son plan et possède Morbius, qui vole chez Niko pour tuer Stroud. Stroud est capable de se battre avec Morbius à cause de son bras mécanique et Nikos est tué pendant le combat, ce qui conduit Michael à descendre. Michael permet à Stroud de l’arrêter.

Il a été envoyé à la prison d’État de San Quintin et son détenu est Adrian Toomes (Michael Keaton), qui plaisante sur la façon dont il a été techniquement affecté, ce qui signifie qu’il a été condamné à une peine plus courte.

Pendant la nuit, Michael voit Loxias Crown dans une sorte de fantôme et dit à Michael de le rencontrer à New York ou de tuer Martine Bancroft. Michael augmente son pouvoir et quitte la prison pendant qu’il flotte et est entouré de chauves-souris. Cela conduit en quelque sorte à couper l’électricité à l’intérieur de la prison et à libérer tout le monde. Il y a une émeute dans la prison.

Toomes sort de prison tandis que Michael utilise ses pouvoirs contre les gardiens de prison et vole un manteau à l’un d’eux. Toomes remercie Michael de l’avoir cassé et lui dit qu’il forme une équipe appelée The Six Sinister et souhaite que Michael se joigne à lui. Michael décline et utilise sa super vitesse pour l’emmener à New York.

Nous voyons également Mac Gargin (Michael Mando) sortir et rencontrer Toomes. Cletus Kasady (Woody Harrelson) s’échappe également. Avec un look différent de ce que nous avons vu dans le film Venom.

Morbius retrouve Loxias Crown à New York, qui révèle que le squelette était autrefois lui et que c’est une réincarnation et qu’il a besoin de Morbius pour accomplir un rituel afin de vivre éternellement sans se réincarner et devenir tout-puissant.

Le costume de Morbius se forme autour de lui et il combat Loxias. La plupart du temps, ils volent tout le temps, le combat n’est pas sans rappeler celui de la fin de Chronicle. Morbius peut vaincre Crown en lisant l’un de ses tatouages, ce qui lui permet d’extraire la vie de Crown. Morbius grandit jusqu’à ce qu’il mesure 9 pieds de haut et commence à rugir à tout le monde, mais Bancroft le calme jusqu’à ce qu’il redevienne Michael normal.

Michael s’échappe avant l’arrivée des policiers et enlève son costume. En chemin, il passe devant l’affiche de Spider-Man intitulée “MURDERER” et, contrairement à la bande-annonce, l’image utilisée ressemble au costume de retour à la maison au lieu du costume de Sam Raimi.

Le film se termine avec Michael et Bancroft aux funérailles de Niko tandis que Stroud regarde de loin. Plan de Morbius sautant à travers New York. Le dernier plan est Morbius sur un panneau d’affichage qui montre une affiche de Peter Parker (Tom Holland) WANTED.

Il n’y a pas de scènes de crédit finales dans Morbius le vampire Marvel vivant. Bien que cela puisse changer avec un montage final du film.

Que pensez-vous de l’intrigue filtrée? Le film Marvel / SONY sera présenté en avant-première le 31 juillet 2020.

