L’intrigue du premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier est filtrée

L’univers cinématographique Marvel se développera avec The Falcon et la série Winter Soldier et nous savons déjà de quoi parlera le premier épisode.

La première série à lancer Disney + de Marvel sera Le faucon et le soldat d’hiveroù les acteurs Anthony Mackie et Sebastian Stan ils répéteront leurs rôles de Sam Wilson et de Bucky Barnes. Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup de détails sur l’histoire, mais l’intrigue du premier épisode a été divulguée.

Attention SPOILERS de la série Marvel:

La série Le faucon et le soldat d’hiver Il aura une qualité et un ton de film similaires à ceux du film Captain America: le soldat de l’hiver (2014).

Un Sam Wilson ils ne le laissent pas être le Captain America pour les événements de Guerre civile, car Faucon Il était du côté des accords de Sokovie. Alors maintenant, le nouveau Captain America est Agent américain / John Walker, interpreté par Wyatt Russell.

Agent américain Il est très naïf de croire qu’il fait du bien, car il fait partie d’un plan beaucoup plus vaste sans le savoir.

Dans Le faucon et le soldat d’hiver, Sam et Buck doivent travailler ensemble parce qu’ils veulent trouver un syndicat du crime appelé Les alchimistes. Ainsi, les deux héritiers ont Zemo détenu comme s’il était son otage, car il dispose d’informations vitales.

Les trois visent à Madripoor (Île fictive située en Asie du Sud-Est), ils se rencontrent Batroc le pull et Omega Red, dans une scène de style la Star Wars Cantina, où la caméra tourne autour des différentes tables et il y a beaucoup de références pour les fans de Marvel.

Agent 13 et BuckyIl semble avoir une liaison et Sam l’encourage à faire quelque chose avec elle. Bien qu’ils soient interrompus par le Général William Hurt et Zemo s’échappe dans un bateau.

À propos de l’agent américain, il a été dit qu’il avait des techniques de combat très similaires à celles de Captain America. Mais c’est beaucoup plus brutal avec la manipulation du bouclier. De plus, même si vous voulez imiter Steve Rogers, vous ne serez jamais à la hauteur.

The Falcon and the Winter Soldier fera ses débuts à Disney + fin 2020 et comportera 6 épisodes. Cette histoire sera très importante pour lui. UCM, puisque ses événements auront un impact sur les films qui sortiront. Surtout, il y aura de grandes références à Black Widow, le prochain opus qui atteindra les cinémas avec Scarlett Johansson

Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Parallèlement à cette série, Marvel prépare également WandaVision et Loki, en plus Hawkeye Eyes a été reporté, mais sûrement bientôt confirmé. Récemment, nous avons pu voir un aperçu de tous ces nouveaux programmes, mais nous espérons qu’ils enseigneront bientôt beaucoup plus et nous saurons donc que plus de surprises Marvel nous a préparé.

Source Reddit.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.