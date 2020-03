L’introduction de Joker Fight de Mortal Kombat 11 de Spawn est une référence de violateur soignée

Alors que la sortie de Spawn approche Mortal Kombat 11, de nouveaux teasers incluent son interaction avec Joker – qui implique une référence Violator que les fans de l’anti-héros adoreront à coup sûr. Spawn est le dernier jeu de caractères à apparaître sur MK11 et sera disponible en accès anticipé le 17 mars, suivi d’une sortie complète une semaine plus tard.

L’achat du pack Kombat de Mortal Kombat 11 a offert un accès anticipé à tous les personnages supplémentaires fournis pour le jeu de combat au cours de la dernière année. Certains de ces personnages étaient des favoris MK de longue date tels que Shang Tsung et Sindel. Cependant, comme c’est la coutume, le pack comprenait également des personnages célèbres d’autres univers; dans ce cas, Terminator, Joker et Spawn. Dernier personnage à être libéré, Spawn se bat avec toutes ses armes familières, y compris de nombreux mouvements de cape, des chaînes coupées, des armes automatiques, des coups de massue et des attaques de nécroplasme. Il est aussi copain avec Batman.

Mais c’est l’hommage aux bandes dessinées Spawn passées et aux séries animées des années 1990 qui ont particulièrement excité les joueurs. Comme l’a révélé Mortal Kombat 11 sur Twitter, les interactions de Spawn avec le Joker sont une méchante référence à ses maîtres démons. “On dirait que vous avez une affaire de grognons”, raille Joker. «Je déteste les clowns», répond Spawn. Cela peut ne pas signifier grand-chose pour les autres, mais les fans de Spawn l’ont immédiatement reconnu comme une référence à Violator: Dans l’univers Spawn, Violator est un puissant démon envoyé pour regarder, tourmenter et défier Spawn dans les pires moments possibles – et porte généralement le visage d’un gros clown espiègle pendant qu’il le fait.

Cette référence n’est que l’une des nombreuses trouvées dans le contenu MK11 de Spawn (y compris les décès sanglants appropriés). Le personnage lui-même est à nouveau exprimé par Keith David, qui a fourni la voix de Spawn sur la série animée HBO. Les intros de Spawn incluent une où il porte la tête de lance de la forme de clown de Violator. Un outro montre que Spawn est traîné en enfer pour faire face à son principal ennemi Malebolgia. Alors que tous les personnages supplémentaires de MK11 ont des touches faisant référence à leurs propres histoires, les détails de Spawn, en particulier, sont remplis d’oeufs de Pâques comme ceux-ci qui sont faits pour les fans de longue date.

Les joueurs MK pourront découvrir comment Spawn se sent en personne dans quelques semaines. Sur la base de sa réception jusqu’à présent, il devrait être l’un des nouveaux personnages jouables les plus populaires que le jeu ait vus – et Mortal Kombat 11 a vraiment besoin de ça maintenant. Le jeu a été snobé par l’événement de championnat EVO 2020 (qui, jusqu’à présent, est toujours prévu pour août), et Spawn est le dernier personnage officiellement annoncé à être publié pour le jeu. A-t-il été suffisamment réussi pour justifier un autre pack Kombat? Ces prochaines semaines pourraient s’avérer cruciales pour l’avenir du jeu.

