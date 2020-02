Lionsgate approuve officiellement la suite de Knives Out

La prochaine aventure de Benoit Blanc est officiellement lancée, car Lionsgate a mis en lumière une suite de Knives Out. Selon Deadline, le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a confirmé que le film allait de l’avant lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société jeudi et a suggéré que la production pourrait commencer à tourner bientôt.

Knives Out a été un succès critique et commercial pour Lionsgate, le film totalisant 156,4 millions de dollars au pays et 294 millions de dollars dans le monde jusqu’à présent avec un budget de 40 millions de dollars plus le marketing. Le film a également valu à Rian Johnson une nomination aux Oscars du meilleur scénario original.

La nouvelle n’est pas un choc, car Johnson a révélé aux Golden Globes qu’il était à l’œuvre sur la suite, qui suivra Benoit Blanc de Daniel Craig dans un nouveau mystère.

Feltheimer a également déclaré que le John Wick 4 annoncé précédemment était presque prêt à démarrer la production. La sortie de ce film est prévue pour le 21 mai 2021.