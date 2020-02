Lionsgate sortira Fatale de Deon Taylor avec Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter et Tyrin Turner le 19 juin – Blackfilm

Lionsgate a annoncé une date de sortie le 19 juin pour Deon TaylorLe thriller psychologique de Fatale avec deux fois oscarisé Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Tyrin Turner, Sam Daly, Geoffrey Owens et Damaris Lewis.

Fatale se concentre sur un homme marié qui se retrouve à vivre un cauchemar alors qu’il est compromis sans relâche, rusé et manipulé moralement par une femme mystérieuse avec laquelle il a eu une aventure sauvage d’une nuit. Jusqu’où ira-t-il pour sauver son mariage de son erreur?

Écrit et produit par David Loughery (The Intruder, Lakeview Terrace, Obsessed), le film est produit par le partenaire de Taylor’s Hidden Empire Film Group Roxanne Taylor et est produit par un partenaire exécutif Robert F. Smith. Nominé aux Oscars Dante Spinotti (L.A.Confidentiel, Heat) a servi de DP, marquant sa troisième collaboration avec Taylor on Fatale. Date limite annoncée en exclusivité Fatale en août dernier.

Taylor était derrière l’été dernier L’intrus qui a rapporté 37 M $ WW sur un coût net de 8 M $ avant P&A.

