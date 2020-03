Lionsgate tire la spirale: du livre de la scie, antebellum du calendrier de sortie

Deux autres films ont été retardés en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus dans Lionsgate’s Spiral: From the Book of Saw and Antebellum. Deadline rapporte que les deux films d’horreur attendus, ainsi que le thriller Run, ont été retirés de leurs sorties programmées. Aucune nouvelle date n’a encore été annoncée.

Antebellum devait sortir le 24 avril, avec Run le 8 mai et Spiral le 15 mai. Ils font partie d’une multitude de films qui ont été retirés des dates de sortie prévues au milieu de l’épidémie, des retards qui sont passés de prévus à inévitables lorsque les cinémas ont commencé à fermer plus tôt cette semaine. Jusqu’à présent, AMC, Regal, Landmark et Alamo Drafthouse ont tous annoncé la fermeture de leurs théâtres.

Parmi les autres films retardés figurent le film 007 No Time to Die et A Quiet Place Part II.