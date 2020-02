Lior Raz et Sanaa Lathan mènent le casting de la série Thriller d’action de Netflix «Hit and Run» – Blackfilm

La date limite indique que Fauda Lior Raz, co-créateur et producteur exécutif de Délit de fuite, sera également le titre de la prochaine série d’actions de Netflix. Il est rejoint dans le casting du nouveau drame par The Affair’s Sanaa Lathan, placée en tête des rôles féminins, ainsi que d’autres habituées de la série Kaelen Ohm (Reine de pique), Moran Rosenblatt (Fauda), et Gregg Henry (Scandale), tandis que Gal Toren (Para Aduma) guest stars.

Le spectacle, créé et écrit par Raz et Avi Issacharoff, les co-créateurs et producteurs exécutifs de la série Netflix Fauda, ​​et Dawn Prestwich et Nicole Yorkin, créateurs de la comédie Amazon Z: The Beginning of Everything, a reçu une commande directe de neuf épisodes en 2018. Netflix Studios produit.

Hit and Run se concentre sur un homme marié, joué par la star de Fauda Raz, dont la vie est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident de délit de fuite à Tel Aviv. Affligé et confus, il cherche les assassins de sa femme, qui ont fui aux États-Unis.Avec l’aide d’un ex-amant, Naomi Hicks (Lathan), il découvre des vérités troublantes sur sa femme bien-aimée et les secrets qu’elle lui a cachés.

Segev Azulai de Raz est un ancien soldat des Forces spéciales qui a pris sa retraite pour une vie plus calme, mais est contraint de faire face à son passé violent lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident avec délit de fuite.

Naomi Hicks de Lathan est une journaliste new-yorkaise talentueuse et ambitieuse qui est contactée par une vieille flamme à la recherche d’aide pour enquêter sur un meurtre ayant des implications mondiales dignes d’intérêt.

Ohm joue Danielle Wexler, une danseuse américaine douée vivant une vie heureuse à Tel Aviv avec son nouveau mari (Raz) lorsque sa vie est soudainement écourtée. Dans sa mort, une foule de secrets et de mensonges sont révélés sur sa vie en Israël.

Rosenblatt incarne Tali Shapira, un détective de police au nez dur qui utilise sa position pour aider son cousin, Segev, à résoudre le mystère de la mort de sa femme.

Henry joue le rôle de Martin Wexler, le père de Danielle, qui n’est pas satisfait du choix de sa fille dans son mari pour des raisons dangereuses, tandis que l’invité de Toren incarne Ron Harel, un ancien op des Forces spéciales israéliennes qui vit à New York et enterre son SSPT les choix. Son vieil ami de l’armée, Segev, arrive à la recherche d’un règlement, forçant Ron à sortir de son cocon et à se remettre en action.

Issacharoff, Raz, Prestwich et Yorkin produisent des produits exécutifs, Prestwich et Yorkin servant également de showrunners. Kimberlin Belloni, Peter Principato et Itay Reiss d’Artists First, David Hoberman, Todd Lieberman et Laurie Zaks de Mandeville Films exécutent également, tandis que Mike Barker (The Handmaid’s Tale) réalisera cinq épisodes et réalisera des productions.

La série met en scène la photographie principale en Israël, après avoir récemment terminé sa production à New York.