Little Women Review: un classique féministe

Little Women est le cinquième remake du classique littéraire, désormais dirigé par Greta Gerwig. Ce film réfléchit sur la position des femmes au XIXe siècle et comment quatre jeunes sœurs défient ce qui est établi pour réaliser leurs rêves.

Petites femmes Il raconte, dans le contexte de la guerre civile américaine, les mésaventures d’une famille composée de quatre sœurs et d’une mère, qui doivent faire face à l’absence du père et du mari enrôlés dans l’armée. En raison de leur manque de richesse, elles auront besoin que certaines filles s’engagent auprès d’un jeune millionnaire qui pourra les soutenir en tant que famille.

Jo (Saoirse Ronan) rêve de devenir écrivain et je déteste l’idée de me marier. Meg (Emma Watson), la plus âgée, est gentille et aspire à fonder une famille. Amy (Florence Pugh), est ambitieux et souhaite se développer en tant qu’artiste en Europe. Enfin, Beth (Eliza Scanlen) est la plus petite de toutes et son absence totale de causes mauvaises qui, tous ceux qui apprennent à la connaître, la veulent complètement.

Le look de Greta Gerwig

Ouais Petites femmes succès mondial, c’est grâce à Greta Gerwig. Dans cette nouvelle adaptation de l’histoire, on voit comment la réalisatrice lui donne clairement une orientation féministe. Ce qui est frappant, c’est que bien que l’intrigue se concentre sur le passé, des questions sur l’espace que les femmes occupent dans le monde continuent d’être posées aujourd’hui.

De cette façon, bien qu’il ait été fixé au 19ème siècle, Petites femmes il se rend compte à quel point il était fondamental de créer des personnages féminins complexes à une époque où les femmes ne pensaient qu’à trouver un homme riche, à se marier et à avoir des enfants. Ils ne pouvaient pas se débrouiller seuls, ni être fidèles à leur instinct.

D’autre part, le script adapté de Gerwig est destiné à être fidèle aux idéaux clairs de l’auteur du roman: Louisa May Alcott. N’ayant pas été marié ou ayant une progéniture, sa fin nous montre que son grand amour était la passion de l’écriture. De plus, le réalisateur nous montre les exigences d’une époque où les femmes n’avaient aucune chance d’être publiées. De plus, le mariage était considéré comme la plus grande réussite de la vie d’une fille, donc si une histoire ne se terminait pas de cette façon, elle était totalement étrange et rejetée.

Une adaptation scintillante de Little Women

Avec plusieurs sauts dans le temps, ce qui peut parfois provoquer un peu de confusion, Petites femmes dépeint la transition de l’adolescence à l’âge adulte. Le casting est l’un des facteurs qui se démarque dans le film, et qui fait de cette version l’une des meilleures. Au sein de la distribution féminine, nous pouvons souligner les excellentes performances de Saoirse Ronan, Florence Pugh et Meryl Streep D’autre part, nous avons également Timothée Chalamet comme Laurie, qui nous donne une interprétation pleine de sentiments.

Louisa May Alcocrtt délivre un message puissant, qui Greta Gerwig réfléchi fidèlement: ne cessez jamais d’être fidèle à vous-même. Être guidé par ses propres convictions défend l’idée qu’il ne faut pas minimiser les gens en ayant des objectifs qui ne correspondent pas aux autres.

Partager

Article précédent

Los Eternos: l’équipe a pleuré lorsque le premier baiser gay de Marvel a été enregistré

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.