Localisez et battez Cenobia, le Cerbère Colosse

L’un des jeux PS Plus de ce mois-ci est le merveilleux L’ombre du colosse, qui jette les joueurs dans le monde de vaincre des géants monstrueux. Le jeu revient sur PlayStation après sa sortie initiale en 2005, apportant des graphismes mis à jour, des œufs cachés et plus d’exploration que jamais.

Shadow of the Colossus est un garçon et son histoire de chevaux pour les âges. Lorsqu’une fille meurt victime d’un rituel brutal, le garçon est chargé de lui donner vie. Heureusement pour les joueurs, il y a une divinité qui est prête à aider à condition que le garçon tue tous les colosses qui parcourent la terre. C’est aux joueurs de prendre le manteau du garçon, de traquer les colosses et de les faire tomber afin de ramener la fille à la vie.

Ce jeu offre aux joueurs un vaste monde à explorer. Bien qu’il soit difficile de vaincre les colosses, les joueurs ont également la possibilité d’explorer le monde qui les entoure. Cependant, cela peut également conduire à trouver accidentellement un colosse qui peut être au-delà du niveau de compétence actuel d’un joueur. Parce que la carte est vaste, il est facile pour les joueurs de se perdre.

Le suivi et l’abattage d’un seul colosse peuvent s’avérer être une tâche difficile. Différents colosses ont différents pouvoirs et capacités, forçant les joueurs à ajuster leur stratégie et leur approche à chaque colosse. Bien que cela puisse sembler un peu répétitif, l’expérience enrichissante de vaincre une bête qui est dix fois la taille et le poids d’un joueur en vaut la peine.

Directions dans Shadow of the Colossus

Cenobia, le quatorzième colosse, est situé dans le coin nord-ouest le plus éloigné de la carte. En quittant le sanctuaire de culte, traversez le pont naturel orienté vers l’ouest comme si vous vous dirigiez vers les colosses neuf et dix. De là, dirigez-vous vers le nord-ouest à travers les champs. C’est comme si vous vous dirigiez vers le colosse trois, mais les joueurs ne devraient pendre que légèrement à gauche de cette passe. Là, les joueurs devraient trouver un autre passage à travers les montagnes vers le nord-ouest.

Continuez à suivre le chemin jusqu’à ce qu’il s’ouvre du côté éloigné. Une fois le col ouvert, serrez le mur sur le côté gauche jusqu’à ce que le garçon trouve un chemin en T. À l’intersection en T, tournez à droite. Les joueurs embrasseront à nouveau le mur de gauche, en suivant la courbe à gauche jusqu’à ce qu’il y ait un chemin avec de petits piliers de chaque côté qui mène à une face de montagne rocheuse. Continuez jusqu’à ce que le garçon atteigne un tunnel contenant une petite mare d’eau à l’intérieur. Une fois passé cela, une arche vers l’extérieur s’ouvre sur un endroit qui ressemble à une ancienne ville délabrée.

Continuez jusqu’à ce qu’il y ait un endroit où les joueurs peuvent sauter dans une tranchée. La tranchée est facilement identifiable par une colonne tombée à gauche à l’intérieur. Sautez sur la colonne pour en sortir. Continuez à avancer et Cenobia est sûr de se révéler.

Cénobie de l’Ombre du Colosse

La cénobie est l’un des colosses les plus difficiles à vaincre. L’armure lourde du personnage ne peut pas être pénétrée avec des armes, et Cenobia attaque rapidement et lourdement, infligeant des dégâts massifs d’un seul coup. Lorsque la bataille commence, localisez et sautez sur le pilier tombé le plus proche. Cenobia tentera d’attaquer mais le pilier gardera les joueurs en sécurité pendant un moment.

Courez le long du pilier et montez sur la structure en ruine. Bien que Cenobia continuera de couper les structures pendant que les joueurs sont au-dessus, la structure devrait tenir pour l’instant. Au lieu de se soucier des piliers, les joueurs doivent se diriger vers un grand pilier à proximité. Courez et sautez à travers les ruines jusqu’à ce qu’il soit possible de sauter vers le grand pilier. Si vous vous approchez correctement du grand pilier, les joueurs devraient pouvoir sauter environ un tiers de la hauteur, puis continuer à avancer jusqu’à ce que le pic soit atteint.

Le but d’ici est d’amener la Cénobie à abattre le pilier. Une fois au sommet, Cenobia devrait cesser de se cogner contre les piliers une fois que Cenobia entend la tour grincer après une attaque. Les joueurs devront inciter Cenobia à attaquer à nouveau la tour en la frappant avec une flèche. Cela devrait relancer les attaques de Cenobia, forçant le colosse à abattre involontairement la tour. Une fois que la tour commence à s’effondrer, une scène de coupure devrait se déclencher dans laquelle les joueurs peuvent continuer à contrôler le garçon. Tenez bon alors que la tour tombe et essayez de sauter au rebord suivant. Si les joueurs manquent de sauter sur ce rebord, il est toujours assez facile de remonter depuis le pilier tombé.

Attraper ce rebord mènera les joueurs à un autre pilier. Continuez à grimper et à sauter de pilier en pilier jusqu’à la tour carrée autour de l’autre côté, qui a commodément un pilier à côté. Attrapez le côté de la tour et atterrissez sur le dernier pilier. Lorsque le dernier pilier tombera, le mur près de l’entrée de la ville oubliée tombera avec lui. Montez vers la plate-forme d’entrée où les joueurs ont commencé. Cela devrait être réalisable à l’aide de quelques rebords sur le mur du fond.

Une fois sur la plate-forme, Cenobia recommencera à charger les joueurs. Descendez à une plate-forme voisine, ce qui incitera la Cénobie à l’attaquer. Avec cela, les piliers de soutien s’effondrent et la plate-forme elle-même tombe, laissant la Cénobie sans plus d’armure.

De là, c’est une bataille de colosses classique. Les joueurs devront localiser le point faible de Cenobia. Il peut être avantageux pour les joueurs de trouver un endroit élevé quelque part, et il n’est pas nécessaire qu’il soit trop haut, peut-être à environ trois pieds maximum du sol. Les joueurs pourront alors facilement repérer le point faible de Cenobia et sauter sur le dos de Cenobia. Comme toujours, trouvez l’endroit, poignardez avant qu’il ne vous secoue, puis répétez. Immédiatement après la cuisson, Cenobia est généralement un peu abasourdi. C’est le moment idéal pour les joueurs de sauter sur le dos de Cenobia et de le frapper là où ça fait mal.

Shadow of the Colossus est un jeu fantastique, et il est absolument merveilleux que les joueurs PS Plus y aient une chance gratuitement ce mois-ci. Bien que cela puisse être difficile, vaincre le colosse en vaut vraiment la peine.

L’ombre du colosse est maintenant disponible sur Playstation.

