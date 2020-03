Locke & Key aura une deuxième saison sur Netflix

Netflix a confirmé à travers ses réseaux sociaux que leur série à succès, Locke & Key, reviendra pour une deuxième saison.

Carlton Cuse et Meredith Averill, producteurs exécutifs de la série, ont déclaré: «Nous sommes ravis de poursuivre le voyage Locke & Key avec tous nos collaborateurs. Nous sommes reconnaissants à Netflix pour leur soutien, en particulier en cette période difficile, et nous sommes impatients de faire découvrir au public le prochain chapitre passionnant de notre histoire. »

Dans la deuxième tranche, alors que les dangers augmentent, les frères Locke jouent leur nouveau rôle de Gardiens des clés. Le casting de la première saison de Locke & Key comprenait Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones et Griffin Gluck.

Les producteurs exécutifs et co-présentateurs de Locke & Key sont Carlton Cuse, Meredith Averill. Les autres producteurs exécutifs de la série incluent Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall avec Lydia Antonini et Ted Adams pour IDW, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert et Rick Jacobs pour Circle of Confusion, Lindsey Springer, John Weber et Frank Siracusa. pour Take 5.

plus de clés, plus de démons, plus d’aloha cke Lock & Key revient officiellement pour la saison deux !! pic.twitter.com/OYfHBKmik8

– Locke & Key (@lockekeynetflix) 30 mars 2020

À propos de Locke & Key

Après le meurtre de leur père dans des circonstances mystérieuses, les trois frères Locke et leur mère déménagent dans une maison ancestrale, Keyhouse, où ils découvriront bientôt qu’elle regorge de clés magiques pouvant être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille et ne recule devant rien pour voler les clés. Créée par Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) et Meredith Averill (The Curse of Hill House), Locke & Key est une série mystère qui explore l’amour, la perte et les liens incassables qui définissent la famille. La série Locke & Key, disponible sur Netflix, est l’adaptation tant attendue des romans graphiques à succès écrits par Joe Hill et illustrés par Gabriel Rodríguez pour IDW Entertainment.

Partager

Publication précédente

Le design de l’acteur Mandalorian: Aliens révélé

Article suivant

Critique de “Vamos juan”, la suite de Vota Juan

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.