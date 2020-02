Locke & Key de Netflix: Guide des acteurs et des personnages

Locke & Key, basé sur la célèbre série de bandes dessinées écrite par Joe Hill et illustrée par Gabriel Rodriguez, a fait un long voyage de la page à l’écran. En 2011, un pilote a été créé pour Fox, mais il n’est jamais arrivé en série. Quelques années plus tard, Universal a annoncé une trilogie de films, mais elle n’a jamais vu le jour. Ensuite, Hulu a récupéré Locke & Key, mais son pilote 2017 n’a jamais été récupéré pour la série. Mais en 2018, l’adaptation tant attendue a finalement trouvé sa place chez Netflix.

L’émission relate les frères et sœurs Locke, tentant de ramasser les morceaux après le meurtre de leur père. Leur maman décide de déménager leur famille dans la maison ancestrale de son mari, où les frères et sœurs Locke découvrent une maison pleine de clés magiques et de secrets mystérieux, qui semblent être liés à la mort de leur père. Ils recherchent la vérité tout en essayant de protéger les clés d’un démon qui ne recule devant rien pour les avoir.

Le casting de Locke & Key est tout à fait l’ensemble. De nombreux acteurs et actrices de la distribution sont apparus dans des émissions de télévision notables, et quelques-uns sont passés au grand écran. Voici un casting complet et un guide des personnages pour la première saison de Locke & Key.

Acteurs et personnages principaux de Locke & Key

Jackson Robert Scott comme Bode Locke – Le plus jeune enfant de Locke trouve les deux premières clés autour de la nouvelle maison de sa famille et présente à son frère et sa sœur leur magie. Scott est surtout connu pour son rôle de Georgie dans It’s 2017.

Emilia Jones en tant que Kinsey Locke – Kinsey, la petite Locke, se débat avec un SSPT majeur après les événements du meurtre de son père. Jones est apparu dans High-Rise et Brimstone.

Connor Jessup comme Tyler Locke – Tyler est le frère aîné de Bode et Kinsey, tout en étant le plus réticent de ses frères et sœurs à la magie des clés. Jessup est probablement mieux connu pour son apparition dans American Crime.

Darby Stanchfield en tant que Nina Locke – La matriarche de la famille Locke essaie de garder les choses ensemble pour ses enfants après le meurtre de son mari, tout en découvrant que son défunt mari aurait pu lui cacher des secrets. Stanchfield est surtout connue pour son rôle d’Abby Whelan dans ABC’s Scandal.

Laysla De Oliveira comme Dodge – Dodge est un démon qui semble lié aux clés. Elle essaie de tromper les frères et sœurs Locke en leur remettant les clés. De Oliveira est apparu dans In The Tall Grass de Netflix.

Bill Heck comme Rendell Locke – Rendell est le patriarche de la famille Locke, dont le meurtre donne le coup d’envoi des événements de cette série. Après sa mort, sa famille retourne dans sa maison ancestrale et commence à découvrir les secrets de son passé mystérieux. Heck est apparu dans The Alienist et The Leftovers.

Thomas Mitchell Barnet comme Sam Lesser – Sam est un étudiant en difficulté qui assassine Rendell de sang-froid, après l’avoir abordé avec des questions sur la maison Locke. Barnet est apparu dans Run This Town.

Aaron Ashmore comme Duncan Locke – Duncan est le frère cadet de Rendell qui a perdu tout souvenir d’avoir utilisé la clé avec Rendell quand ils étaient enfants. Ashmore est apparu dans Smallville, Killjoys et Veronica Mars.

Sherri Saum comme Ellie Whedon – Ellie est une amie d’enfance de Rendell et la mère de Rufus. Elle semble conserver certains des mêmes secrets que Rendell a emportés dans la tombe. Saum est apparu dans Facebook Limetown et The Fosters.

Coby Bird en tant que Rufus Whedon – Rufus est le fils d’Ellie qui travaille sur le terrain de Key House et se lie d’amitié avec Bode. Bird est apparu dans un épisode de The Good Doctor.

Petrice Jones comme Scot – Scot travaille le magasin de crème glacée local et aime rapidement Kinsey. Jones est apparu dans l’iBoy de Netflix.

Genevieve Kang comme Jackie Veda – Jackie est une fille à l’école sur laquelle Tyler a le béguin. Kang est apparu dans Impulse et Shadowhunters.

Hallea Jones comme Eden Hawkins – Eden est l’intimidateur qui tourmente Kinsey à l’école. Jones est apparu dans Let it Snow de Netflix.

Les dix épisodes de Locke & Key sont disponibles sur Netflix maintenant.

