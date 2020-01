L’oeuf de Pâques Flash rend hommage à Superman sur Arrowverse Earth Prime

Le flash La saison 6 revient en février et présente un clin d’œil à Superman de Supergirl faisant partie de Earth-Prime. La crise sur les Terres Infinies s’est terminée la semaine dernière, changeant à jamais l’Arrowverse. Bien que The Flash soit destiné à mourir, c’est le Barry Allen de Earth-90 qui a fait le sacrifice héroïque.

Le Flash a toujours été l’un des spectacles les plus importants de l’Arrowverse. Dans son premier épisode, The Flash a techniquement mis en place Crisis on Infinite Earths avec le célèbre titre de journal. Lorsque la saison 6 sera de retour, Barry devra faire face non seulement à la nouvelle chronologie d’Arrowverse mais aussi à une nouvelle organisation terroriste, ainsi qu’aux problèmes potentiels dans sa relation avec Iris. Il y a aussi le mystère Godspeed d’avant la crise, quelque chose qui sera probablement au centre de la seconde moitié de la saison. La CW a récemment publié des images de la première mi-saison, et une image rend hommage à Superman faisant partie de Earth-Prime.

La CW a publié une nouvelle image de la première mi-saison de The Flash season 6 (via CBR) qui montre Cisco portant une chemise avec le logo Superman. Cisco est régulièrement vu portant des chemises avec des références à la culture pop, mais ce tee-shirt n’est pas plus qu’une référence – c’est un cri au Superman actuel qui est maintenant un résident de Earth-Prime. Découvrez-le ci-dessous.

Aussi fou que cela puisse paraître aux non-fans, jusqu’à présent, Superman n’existait pas dans le même monde que le Flash. Donc, il n’y aurait eu aucune marchandise du personnage car il n’y avait aucune version de lui ou de Kara résidant dans le monde de Barry. La crise sur les Terres Infinies a changé cela en combinant les deux mondes en un seul Terre-Prime, modifiant ainsi l’histoire afin qu’ils y aient déjà existé. Bien que Superman n’apparaisse pas dans la chair dans les prochains épisodes, il est bon de savoir que le personnage peut apparaître à tout moment sans avoir besoin d’un portail.

La flèche se termine peut-être, mais l’univers partagé de DC TV semble ne faire que commencer. À la fin de Crisis on Infinite Earths, les personnages principaux de l’Arrowverse ont formé une équipe faisant clairement référence à la Justice League. Superman lui-même obtient son propre spectacle, qui a depuis reçu une commande de série. Le spin-off d’Arrow, Green Arrow et les Canaries a également eu son pilote de porte dérobée, ce qui en fait un moment passionnant pour les fans d’Arrowverse. De grandes choses devraient également se produire dans The Flash. Malheureusement, le Reverse-Flash n’est pas apparu dans Crisis on Infinite Earths, malgré les taquineries précédentes. En supposant que l’événement n’a rien changé, le méchant est toujours lâche par rapport aux événements de la saison 5 et la saison 6 devrait, espérons-le, résoudre ce problème.

Le flash revient le 4 février sur The CW.

Source: The CW (via CBR)