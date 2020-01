L’œuvre de Castlevania Saison 3 révèle des personnages nouveaux et anciens

De nouvelles illustrations promotionnelles pour la troisième saison à venir de la série animée Castlevania ont été publiées sur Twitter par Netflix. Vous pouvez consulter les nouvelles illustrations promotionnelles ci-dessous.

L’œuvre met en vedette Carmilla, l’un des anciens généraux vampires de Dracula de la saison 2. Carmilla était l’un des principaux antagonistes de la dernière saison, et elle a été exprimée par Jaime Murray. Il n’est pas encore clair qui sont les trois autres personnages dans l’illustration promotionnelle.

La saison 3 devrait comporter 10 épisodes. Il a été commandé peu de temps après le lancement de la saison 2 en octobre 2018. La saison 3 n’a pas encore de date de sortie officielle. Voici un synopsis officiel de la saison 2:

Écrit par le légendaire Warren Ellis, Castlevania suit Trevor Belmont, (Richard Armitage), le dernier membre survivant du clan disgracié de Belmont, qui tente de sauver l’Europe de l’Est de l’extinction de la main de Vlad Dracula Tepes (Graham McTavish). Mais Trevor n’est plus seul, et maintenant lui et ses camarades inadaptés se précipitent pour trouver un moyen de sauver l’humanité de l’extinction aux mains du Dracula fou de douleur et de son sinistre conseil de guerre des vampires.