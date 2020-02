L’offensive mondiale compte plus de joueurs que jamais auparavant

Jeu de tir à la première personne de Valve, Counter-Strike: Global Offensive, a atteint son pic de joueurs de tous les temps sur Steam cette semaine. Il s’agit d’une suite au propre Counter-Strike: Source de Valve, un remake du jeu Counter-Strike original sorti en 2000. Le remake a été le premier titre à tourner sur le moteur Source de Valve.

Counter-Strike: Global Offensive est un jeu de tir à la première personne basé sur des objectifs qui oppose deux équipes l’une contre l’autre, les terroristes et les contre-terroristes. Pour atteindre l’objectif, une équipe doit planter une bombe tandis que l’autre équipe défend les deux sites de bombe et, si nécessaire, désamorce la bombe armée. Gagner des rounds et tuer des joueurs, qui, s’ils sont terminés, les enlève définitivement de ce round, octroie de l’argent qui peut être utilisé pour acheter des armes plus puissantes au début de chaque round. En mourant, le joueur abandonne ses armes nouvellement achetées, obligeant les joueurs à jouer avec prudence s’ils veulent garder les armes les plus puissantes et les plus chères pour le reste de la partie.

Eurogamer a annoncé la nouvelle de cette journée record pour Counter-Strike, qui survient étrangement lors d’une relative accalmie dans le calendrier de sortie de Valve. Le nouveau contenu n’a pas encore baissé pour Counter-Strike et les choses semblent avoir stagné pendant quelques mois. Cependant, les données fournies par Steam montrent que 876 575 joueurs jouent simultanément au jeu. Cela bat le record établi en 2016 lors du tournoi MLG Columbus, où 850 485 joueurs ont sauté avec impatience dans le tireur. La nouvelle de ce nouveau record de Counter-Strike est arrivée peu de temps après que Steam a frappé 18 537 490 utilisateurs simultanés sur sa plate-forme, brisant leurs chiffres précédents. 2020 semble être une année hors concours pour le studio Valve habituellement dormant, car ils sont prêts à sortir Half-Life: Alyx, l’expérience tant attendue en VR complète et préquelle de Half-Life 2.

La valve est connue non seulement pour sa longévité mais aussi pour sa consistance. À l’exception de la sortie décevante et de la mort imminente de leur jeu de cartes à collectionner numérique Artifact, les antécédents de Valve ont été presque impeccables. Non seulement Counter-Strike: Global Offensive est en vie depuis plus de huit ans, leur signature MOBA, DOTA 2, a également maintenu des centaines de milliers de joueurs simultanés depuis 2013. Bien que le nombre de joueurs récents ait baissé, il a culminé à 1 291 328 joueurs en mars. 2016, un chiffre sans aucun doute impressionnant pour un titre connu pour ses systèmes complexes et sa courbe d’apprentissage abrupte.

Valve n’a pas été aussi cohérent avec ses mises à jour que certains de ses concurrents, avec des jeux tels que Call of Duty publiant de nouveaux contenus tous les quelques mois et Rainbow Six: Siege suivant également un modèle de publication saisonnière. Cependant, cela n’a pas empêché Valve de maintenir une base de joueurs incroyablement forte, et ils publient toujours périodiquement des mises à jour plus importantes entre des intervalles plus longs. Le gameplay instantané exceptionnel de titres comme Counter-Strike: Global Offensive, ainsi que tous ces fans qui attendent patiemment la prochaine baisse de contenu, pourraient expliquer l’endurance impressionnante de Valve dans l’industrie des jeux.

Eurogamer

