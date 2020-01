Loki pourrait présenter le premier personnage transgenre de l’univers Marvel

Loki ce sera l’une des nouvelles séries de Marvel qui atterrira dans Disney + Selon de nouvelles informations, ce projet pourrait inclure le premier personnage transgenre dans le Univers Marvel.



Loki, la nouvelle série avec Tom Hiddleston pour Disney +, pourrait inclure le premier caractère transgenre de Univers cinématographique Marvel. Selon une rumeur de The Illuminerdi, Studios Marvel Je travaillerais pour présenter Sera comme un personnage secondaire de la plus haute importance pour l’intrigue de la série, qui veulent également inclure dans les futurs films UCM.

Sera est un personnage qui est apparu il y a seulement quelques années dans la bande dessinée Angela 1: Asgard Killer, dans lequel il a joué un Anacoreta, une race d’anges Heven nés sans ailes. Cependant, Sera a toujours été identifiée comme féminine. Et il n’est pas tout à fait surprenant de l’arrivée de ce personnage trans, car à la fin de l’année dernière, le chef de Marvel Studios, Kevin Feige a déclaré qu’il prévoyait d’inclure des personnages LGTB +, en particulier des personnages transgenres, dans ses prochains projets et a déclaré que cela arriverait bientôt, selon Comicbook.

A cette époque, on pensait que cela se produirait en L’Éternel, le prochain film de super-héros basé sur la carrière de Marvel Comics du même nom, mais il semble que Loki Il a avancé.

Représentation LGBT + dans Marvel

Il ne fait aucun doute que Studios Marvel Il veut donner plus de visibilité et de représentation LGTB + dans le monde des super-héros. Cela nous fait penser que le Univers Marvel Vous ferez l’expérience d’un changement et que dans les projets à venir, il pourrait y avoir des surprises.

Pour le moment, Marvel travaille sur la production du long métrage L’Éternel et dans la minisérie WandaVision, dirigée par Matt shakman pour Disney + qui se concentrera sur Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) devenant la Sorcière écarlate. Enfin, la production de Loki est plus que en cours, puisque récemment nous avons vu le protagoniste Tom Hiddleston, se préparer pour vos scènes d’action.

Article précédentLe film éternel sera basé sur cette bande dessinée Marvel

Article suivantThe Witcher: Après la critique, il y aura une autre modification dans la deuxième saison

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.