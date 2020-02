Loki TV Show Détails du personnage Tease Time Rôles Cop

Descriptions des caractères pour Loki peut taquiner les rôles des agents de la police du temps de la Time Variance Authority. Malgré la disparition de Loki au début de Avengers: Infinity War, Marvel Studios a trouvé un autre moyen de ramener le dieu du mal dans les histoires à venir. Le prochain spectacle Marvel Cinematic Universe pour Disney + suivra la version 2012 de Loki, d’une chronologie différente, qui s’est échappé en utilisant le Tesseract lors des missions de voyage dans le temps dans Avengers: Fin de partie.

Jusqu’à récemment, Marvel Studios a réduit au minimum les détails confirmés sur la série. Il a été décrit à plusieurs reprises comme une série de voyages dans le temps qui se déroulerait à différents moments de l’histoire humaine. Cela a amené beaucoup de gens à se demander si le Tesseract était à nouveau modifié, mais les quelques secondes que Marvel a publiées pour Loki indiquent le contraire. Tom Hiddleston a été montré portant une combinaison de type prison qui avait un logo TVA (abréviation de Time Variance Authority), ce qui indiquait qu’il avait été capturé par l’organisation qui patrouille dans le temps et le multivers.

Grâce à un nouveau rapport de The Illuminerdi, diverses descriptions de personnages pour Loki ont été révélées. Avec plusieurs acteurs déjà annoncés, certains de ces rôles peuvent déjà être remplis. Marvel cherchait un grand nom avec un sens de l’humour pour jouer le “rôle principal masculin”, qui est nécessaire pour 5 ou 6 épisodes et a des options dans le contrat pour une apparition dans un film. Il y a aussi un appel ouvert pour une femme entre 30 et 50 ans pour les six épisodes en tant que “Femme 2”. Le rôle de “Casey” est ouvert à toute ethnie ou sexe et décrit comme un stagiaire sympathique et drôle qui a passé sa carrière à l’intérieur et suit toujours les règles. Enfin, il est nécessaire qu’un homme de 27 à 36 ans joue un soldat controversé et combatif nommé “John”.

Les détails que contiennent ces descriptions varient d’une partie à l’autre, mais il est probable que certains – sinon tous – seront liés à la TVA. Le groupe n’a pas une énorme histoire de bande dessinée ou une bibliothèque de personnages à partir de laquelle il est impossible de savoir avec quelle précision Marvel les adaptera au MCU. Cela dit, leurs personnalités les plus en vue comme Justice Peace ou Justice Love pourraient correspondre aux descriptions de Male Lead et Female 2, tandis que “John” ressemble également à Justice Peace dans les bandes dessinées.

Sur la base de qui Marvel a déjà jeté dans Loki, ces descriptions correspondent assez bien à quelques-unes d’entre elles. Owen Wilson correspond au projet de loi d’une grande star avec un sens de l’humour et joue probablement le rôle principal masculin, que ce soit en tant que Justice Peace ou peut-être même Kang the Conquerer. Ce dernier est associé à TVA dans les bandes dessinées compte tenu de ses pratiques de voyage dans le temps, mais Kang est également l’un des plus grands méchants de Marvel que le MCU n’a pas utilisé, ce qui pourrait expliquer l’option du contrat pour une apparition dans un film.

De plus, Gugu Mbatha-Raw pourrait facilement être Female 2 ou Casey, mais sa reconnaissabilité en fait un ajustement plus naturel en tant que leader que le personnage secondaire. Il pourrait alors être possible que Sophia Di Martino soit Casey ou quelqu’un qui ne figure pas dans ces descriptions. Que nos spéculations soient correctes ou non, ces décompositions de caractères indiquent qu’il y a encore certains rôles que Marvel doit jouer pour Loki. Étant donné que la production n’est en cours que depuis quelques semaines, les fans devraient s’attendre à voir plus de membres de la distribution rejoindre la série dans un proche avenir.

