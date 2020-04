Look alternatif pour Doctor Strange (2016)

Un Concept Art spectaculaire du film Doctor Strange montre une version différente du Sorcier suprême et de sa cape.

Le directeur du développement visuel de Marvel Studios, Ryan Meinerding, a partagé une version du Docteur étrange interprété par l’acteur Benedict Cumberbatch, et en plus d’un autre costume, il a une cape différente.

Docteur étrange Il a été créé en 2016 et a depuis eu un impact énorme sur l’univers cinématographique Marvel. Puisqu’il était très important Avengers: Infinity War et dans la bataille finale de Avengers: Fin de partie. Dans tous les films, il a eu un aspect similaire, mais le premier qu’ils ont conçu était légèrement différent, comme nous pouvons le voir ci-dessous:

Avec les images, vous pouvez lire: Design inutilisé de Doctor Strange. J’adore déchiffrer les textures et les motifs, et la broderie était difficile mais amusante.

Le personnage a un grand avenir chez UCM.

A partir de Avengers: Fin de partie, Le docteur Strange est l’un des grands héros qui restent sur Terre. Depuis la mort d’Iron Man et de Black Widow, Captain America a voyagé dans le passé pour vivre une vie avec Peggy Carter, Thor part pour l’espace et Hulk est gravement blessé. Alors maintenant, la nouvelle équipe des Avengers sera formée par Spider-man, Captain Marvel, Black Panther aux côtés du Sorcier suprême.

L’univers cinématographique Marvel ne s’arrête pas et l’un des épisodes les plus intéressants qui arriveront est Doctor Strange 2 et le multivers de la folie, où la participation de Scarlet Witch a déjà été confirmée. Cela signifie que vous devez être très attentif à la série de Disney + appeler WandaVision, car il sera directement lié à la suite du Sorcier Suprême.

La date de sortie a été retardée en raison de la pandémie mondiale causée par le Coronavirus, donc maintenant, il sortira dans les cinémas du monde entier sur 5 novembre 2021.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.