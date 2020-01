Look alternatif pour Harley Quinn (Margot Robbie) dans Suicide Squad

Le directeur David hier a partagé une photo de Margot Robbie comme Harley quinn avec un look différent de celui que nous avons vu Suicide Squad de 2016.

Le film de Suicide Squad on se souviendra toujours de la performance de Margot Robbie comme Harley quinn. Puisqu’il a eu un impact sur le personnage fou et le look qu’il portait, il s’agissait en fait de l’un des costumes les plus utilisés lors de différentes fêtes à l’époque. Maintenant, l’actrice reprendra le rôle dans Oiseaux de proie (2020) et Suicide Squad (2021), mais aussi grâce à David Yesterday, nous pouvons voir un test de costume où il avait une apparence différente.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, son apparence est encore plus provocante que le short Harley quinn ressemblait à une partie de Suicide Squad. Bien qu’il porte également des balles qui lui donnent un look plus menaçant.

Ici, nous laissons l’image avec l’aspect alternatif et l’image avec laquelle nous avons vu Harley quinn dans le film:

Lequel préférez-vous? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Le personnage de DC Comics reviendra au cinéma.

Le 7 février sera présenté Oiseaux de proie, un film qui raconte les aventures de Harley quinn après avoir mis fin à sa relation avec le Joker. Elle rencontrera d’autres personnages de DC Comics comme Canaries noires (Jurnee Smollett-Bell) et La chaceuse (Mary Elizabeth Winstead) pour affronter le méchant et le gangster de Gotham appelé Masque noir (Ewan McGregor).

Tandis que James gunn, responsable des films de Gardiens de la galaxie Marvel, fera un nouveau film de Suicide Squad qui sortira le 6 août 2021. Nous n’avons toujours pas beaucoup d’informations sur cette histoire, mais selon toutes les personnes impliquées et qui ont pu lire le script, elles ont déclaré que ce serait l’une des plus amusantes du genre des adaptations comiques. En outre Margot Robbie reviendra comme Harley quinn, bien que nous ne sachions toujours pas à quoi il ressemblera, mais il sera sûrement beaucoup plus similaire à ce que nous verrons dans Oiseaux de proie que dans le film de 2016.

