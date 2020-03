L’origine de l’ETA. Nouvelles affiches de «La ligne invisible»

«La ligne invisible» Prévisualise sa première le mercredi 8 avril, date à laquelle il sera disponible complet sur demande sur la plateforme et via l’application Movistar +.

Le 8 avril, il y aura une première en ligne ouverte à tous sur Internet pour ceux qui veulent diffuser les épisodes 1 et 2 de la série. Un événement qui mettra en vedette la présentation virtuelle du réalisateur et de son casting principal. Movistar + confirme ainsi son engagement à renforcer le contenu mis à la disposition de ses clients en cette période exceptionnelle.

«La ligne invisible» Il est réalisé par Mariano Barroso et met en vedette un casting vaste et merveilleux dirigé par Lex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Asier Etxeandia, Patrick Criado, Patricia Lpez Arniz, Enric Auquer, Emilio Palacios, Pablo Derqui et Ramn Barea. Le casting est complété par des noms tels que Joan Amargs, Amaia Sagasti, Aia Kruse, Xon Frneas, Mara Morales, Alba Loureiro ou Josean Begoetxea, parmi beaucoup d’autres.

Écrit par Michel Gaztambide et Alejandro Hernndez en collaboration avec le réalisateur lui-même, la série se concentre sur l’origine de l’ETA et le premier meurtre de l’organisation, qui a tué le garde civil galicien Jos Antonio Pardines.

Selon les mots de son directeur, Mariano Barroso, «La ligne invisible» Elle nous donne “l’occasion de faire la lumière sur une période qui nous a tous marqués de manière tragique et définitive. Mais cette série raconte autre chose. Elle se concentre sur l’histoire des personnages qui ont joué à cette époque en basque: leurs relations, leurs désirs , leurs conflits, leurs affections. “

“Pour comprendre la violence, il faut peut-être voyager à l’origine des silences, des haines et des zones d’ombre qui ont marqué tous les habitants du Pays basque et du reste de l’Espagne pendant des décennies”, conclut le réalisateur du film à succès. «Demain».

Pour sa part, Michel Gaztambide, scénariste de la série, souligne que la série “est proche du début de la tragédie que vous avez saignée sur cette terre. Quand exactement a-t-elle commencé? Qui a rendu cela possible? Pourquoi? Qu’est-ce qui a changé la vie des garçons qui Ils sont passés de vivre avec un livre sur la table de chevet à le faire avec une arme à feu sous l’oreiller. À quel moment ont-ils décidé de devenir une organisation terroriste? Pensaient-ils que la lutte armée était vraiment la solution? “

Inspiré d’une idée originale d’Abel Garca Roure, «La ligne invisible» est une série originale de Movistar + produite par Sentido Films, en collaboration avec Corte y Confeccin de Films.

Son tournage s’est déroulé entièrement dans différents lieux du Pays Basque de mai à fin août. La série se compose d’un total de 6 épisodes de 45 minutes chacun qui seront diffusés sur Movistar + le 8 avril.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.

Synopsis

Le 7 juin 1968, le chef de l’ETA Txabi Etxebarrieta (Monner) a franchi “la ligne invisible” en tuant le premier décès de l’organisation, le garde civil galicien Jos Antonio Pardines (Frneas).

Quelques heures plus tard, Txabi lui-même a été tué lors d’une confrontation avec la Garde civile, devenant le premier à tuer et le premier à mourir dans l’histoire de l’ETA.

Après la mort de leur chef, les compagnons de Txabi (Castillo, Criado, Amargs), décident de venger sa mort en assassinant leur principal persécuteur, l’inspecteur Melitn Manzanas (De la Torre). Ils ne savent pas qu’ils sont sur le point d’ouvrir une voie pleine de douleur et de vengeance, de peur et de terreur qui marquera les cinquante prochaines années de l’histoire de l’Espagne.