Lorraine Toussaint rejoint Queen Latifah dans le pilote de redémarrage “The Equalizer” de CBS – Blackfilm

La date limite indique que Lorraine Toussaint (The Village) devrait co-jouer en face Reine Latifah dans CBS drama pilot L’égaliseur, une réimagination de la série classique des années 80. Le projet vient de Andrew Marlowe & Terri Miller, Davis Entertainment, Flavour Unit, Martin Chase Productions, Universal Television et CBS TV Studios.

Écrit par Marlowe et Miller, qui serviront de showrunners, The Equalizer met en vedette Queen Latifah dans le rôle de Robyn McCall, une figure énigmatique qui utilise ses vastes compétences pour aider ceux qui n’ont nulle part ailleurs à se tourner. Il s’agit d’une nouvelle interprétation du personnage joué par Edward Woodward dans la série originale CBS de 1985-1989 et par Denzel Washington dans la franchise de cinéma.

Toussaint jouera Frieda “Tante Fry” Lascombe, la tante de Robyn et son rock qui vit avec Robyn et sa fille, Delilah, depuis le divorce de Robyn. Elle a une sagesse indéniable et est une révélatrice qui a tendance à être une optimiste méfiante.

En plus de Queen Latifah, Toussant rejoint récemment le casting Liza Lapira.

Marlowe et Miller exécutifs produisent aux côtés John Davis et John Fox de Davis Entertainment; Debra Martin Chase de Martin Chase Productions; Richard Lindheim, co-créateur de la série télévisée Equalizer originale; ainsi que la reine Latifah (de son vrai nom Dana Owens) et Shakim Compere de l’unité de saveur. Universal TV produit en association avec CBS TV Studios.

Toussaint a un rôle récurrent dans la prochaine série Showtime Votre honneur et un rôle sur CBS All Access » Le bon combat. Elle partage également le rôle de Flo Kennedy dans Les Glorias, qui a fait sa première à Sundance et sortira en septembre; dans Cowboy en béton, en face d’Iris Elba; et la comédie d’ensemble Retraite silencieuse. À la télévision, elle a récemment joué sur NBC Le village et également co-vedette sur Netflix Orange est le nouveau noir et bois de rose.