Los Eternos ne ressemble à aucun des autres films Marvel

L’acteur Kumail Nanjiani Il parle à propos de L’Éternel et comparez-le au défi du film Marvel.

Les films Marvel qui nous ont appris le plus de détails sur l’univers cosmique sont Gardiens de la galaxie et Captain Marvel, mais ce ne sera rien comparé à ce qu’ils nous apporteront L’Éternel. Ou du moins c’est ce que l’acteur Kumail Nanjiani (Silicon Valley, Bless the Harts) qui joue Kingo.

«C’est vraiment, vraiment épique. Et c’est vraiment une histoire de science-fiction. C’est une histoire de super-héros, mais d’une certaine manière, c’est plus de science-fiction que tous les films Marvel et c’est la plus épique de tous les films Marvel. Et l’histoire couvre des milliers d’années. Donc, ce n’est vraiment pas comme les autres films Marvel. »

Kumail Nanjiani a continué en disant: «Cela couvre vraiment des milliers et des milliers d’années. Et l’histoire de L’Éternel est si grande et si épique. Et je ne parle pas de l’épopée à l’ère d’Internet, je veux dire de l’épopée de la vieille école … Cela ne ressemble à aucun des autres films Marvel. “

De quoi parlera cette histoire?

Pour l’instant, nous connaissons peu de détails sur L’Éternel, mais l’intrigue aura lieu à deux moments différents. Depuis les protagonistes avaient été des milliers d’années sur Terre et c’est pourquoi de nombreux humains en sont venus à les considérer comme des dieux. Quelque chose de similaire à ce que la civilisation nordique pensait des Asgardiens.

Mais selon le synopsis officiel, un terrible mal ressuscitera du passé et maintenant ils devront faire face à nouveau les déviants Actuellement. Les deux races sont le résultat des expériences de les célestes, quelques êtres tout-puissants qui ont redéfini les concepts de l’UCM (Univers cinématographique Marvel).

Los Eternos sortira le 30 octobre 2020. Avez-vous envie de regarder le film Marvel le plus différent de tous?

