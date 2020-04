‘Loud Krazy Love’ – Dans votre tête

J’ai souvent du mal à trouver un moyen de valoriser un film documentaire comme “ Loud Krazy Love ”: un film documentaire comme “ Loud Krazy Love ” qui, au fond, comme la plupart des films documentaires ont tendance à le faire, raconte l’histoire que raconte son synopsis officiel. . L’histoire pour laquelle, fondamentalement, nous choisissons de la voir, soit parce que nous la connaissons, soit parce que nous ne la connaissons pas.

Autant pour ceux qui le savent que pour ceux qui ne le savent pas, ‘Loud Krazy Love’ raconte l’histoire de Brian Welch, guitariste du groupe américain de nu-metal Ko quen qui l’a abandonnée en février 2005 pour consacrer sa vie à Dieu et à sa fille, oui bien plus tard a fini par y revenir en mai 2013. L’histoire de Brian Welch et de sa fille est l’histoire qui par essence, et aussi dans la pratique, a raconté ‘Loud Krazy Love’.

Une histoire qui se rapporte à l’extrême exactitude et aux bonnes paroles que l’on peut attendre de tout film documentaire, ou de tout bon film documentaire enveloppé par la complicité non blessante et conciliante de ses protagonistes. Un film documentaire plus centré sur l’aspect personnel que musical, pas tant pour les fans que pour ceux qui sont autant ou plus intéressés par les histoires derrière la musique.

Un documentaire intéressant pour cette raison, car il se concentre plutôt sur ce qui ne sonne pas quand un groupe comme KoЯn joue. Ou quand n’importe quel autre groupe avec une histoire derrière lui joue. “ Loud Krazy Love ” Je ne pense pas que ce soit ou devrait être un grand film documentaire, assez c’est assez et il nous suffit d’être ce film documentaire qui, du dire au fait, raconte l’histoire que raconte son synopsis officiel.

Par Juan Pairet Iglesias



