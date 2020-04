L’ouverture des gardiens de la galaxie a été inspirée par le magicien d’Oz

Les fans ne peuvent pas associer le gardiens de la Galaxie des films avec le magicien d’Oz, cependant, le réalisateur James Gunn a récemment révélé que l’ouverture du premier film était inspirée du classique de 1939. En tant que réalisateur des deux premiers films de la franchise, beaucoup attribuent à Gunn la revitalisation des propriétés de Marvel Studios. Contre des favoris comme Spider-Man, Captain America et Hulk, il a construit une équipe à partir de Avengers à bas prix. Ils n’étaient pas aussi héroïques, mais ils ont apporté une bouffée d’air frais et plus de morceaux de comédie au MCU.

Gunn reviendra pour réaliser le prochain film de sa franchise bien-aimée, Guardians of the Galaxy Vol. 3. Malheureusement, ce film n’a pas encore de date de sortie, car Gunn termine ses premiers travaux sur le film DCEU The Suicide Squad. Compte tenu de l’ardoise actuelle de Marvel, il faudra probablement 2023 avant que les fans ne voient la troisième entrée de la série Guardians. Cependant, les Gardiens de la Galaxie eux-mêmes reviendront probablement plus tôt que prévu s’ils ramassent des marteaux pour Thor: Love and Thunder.

Pendant la mise en quarantaine des coronavirus, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a participé à une soirée de veille virtuelle pour le film. À ce titre, Gunn a offert quelques informations sur le film sur Twitter. Par exemple, la séquence d’ouverture, avant que Quill ne soit arraché à la Terre, a été inspirée par l’ouverture en noir et blanc sépia du Magicien d’Oz. Gunn a spécifiquement discuté des lentilles utilisées dans l’ouverture pour un certain type d’effet. Découvrez son explication complète ci-dessous:

Gunn n’est que la dernière création hollywoodienne à utiliser la quarantaine de coronavirus comme une opportunité d’interagir avec les fans. De nombreuses célébrités ont laissé tomber les taquineries pour les films à venir sur Instagram Live et d’autres plateformes. Hollywood est essentiellement au point mort en ce moment, avec des productions de films et de télévision fermées. Gunn lui-même a révélé récemment qu’il montait The Suicide Squad depuis chez lui afin de continuer à travailler sur le film.

L’inspiration du Magicien d’Oz dans Guardians of the Galaxy a du sens. Même les observateurs occasionnels pourraient remarquer que tout le film pourrait être un hommage au magicien d’Oz. Peter Quill est un jeune homme nourri au maïs qui est emmené dans un monde inconnu. Sa «route de briques jaunes» le conduit à Rocket, Gamora, Drax et Groot, que Gunn a calqué sur son propre chien fidèle. Les trois autres personnages pourraient facilement représenter l’Épouvantail, Tin Man et Cowardly Lion. Tout compte fait, Gunn révèle sur l’ouverture de gardiens de la Galaxie aligner avec ce que les fans savent sur le film.

