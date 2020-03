Love and Thunder aura les Gardiens de la Galaxie

Après la fin de Avengers: Fin de partie a évoqué la possibilité que les Gardiens de la Galaxie fassent partie de Thor: Love and Thunder, ou vice versa. Après tant de théories et de rumeurs, Vin Diesel a finalement confirmé ce que les fans attendaient tant.

Cette semaine, le Univers cinématographique Marvel Il est chargé de bonnes nouvelles. Après la première du nouveau trailer de Veuve noire, nouvelles nouvelles sur Thor: Amour et tonnerre. Enfin, après tant de rumeurs et de théories, vin Diesel a confirmé que certains personnages de Gardiens de la Galaxie apparaîtra dans le film de Chris Hemsworth

Dans une interview qu’il a accordée à Comicbook, l’acteur a confirmé pour la première fois que Nous reverrons ces personnages dans un film UCM avant Guardians of the Galaxy Vol.3. “Le réalisateur m’a parlé d’intégrer certains des Gardiens de la Galaxie à Thor et je pense que ce sera très intéressant”, a-t-il déclaré, puis s’est rendu compte qu’il était le premier à parler en public “, wow, personne ne sait, Peut-être que je n’aurais pas dû dire quoi que ce soit. “

Mais une fois que la chose a commencé, elle n’était plus là, concernant l’avenir de Groot, son personnage à l’UCM, ne voulait utiliser que deux mots: “Alpha Groot”. Il convient de noter que dans les bandes dessinées, il y a des références concrètes à cette évolution de Groot, mais tout indique ce qui sera une version plus mature que celle que nous avons vue dans les derniers films de l’UCM.

Plus de détails pour l’instant, devra attendre la première de Thor: Love and Thunder, 5 novembre 2021, pour savoir ce qu’ils ont préparé pour l’avenir de la franchise.

Quelque chose qui était attendu

Comme nous l’avons dit plus tôt, cet événement était très attendu par les fans de Marvel. Rappelons que la dernière fois que nous avons vu Gardiens de la Galaxie et à Thor ensemble c’était en 2019 avec Avengers: Fin de partie, quand le Dieu du Tonnerre a rejoint Star-seigneur et le reste des personnages à la recherche du Gamora de 2014.

Maintenant, la question est de savoir combien d’entre eux apparaîtront dans cet épisode intitulé Thor: Amour et tonnerre, et quel sera son rôle dans l’histoire de Jane Foster (Natalie Portman) devenir le prochain Thor Ou si au lieu de cela, ils coïncideront davantage avec Christian Bale, récemment confirmé comme le méchant du film.

Partager

Article précédent

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 présenteront Alpha Groot

Article suivant

Mad Max: Richard Madden et Jodie Comer pourraient jouer dans le prequel de Furiosa

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.