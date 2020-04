Love and Thunder est une bonne nouvelle

Le quatrième film God of Thunder de Marvel intitulé Thor: Love and Thunder sautera de 2021 à 2022 et son réalisateur pense que c’est une chose très positive.

Taika Waititi directrice de Thor: Amour et tonnerre Il explique pourquoi c’est une bonne nouvelle que son film soit passé en 2022 en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19). Puisqu’il veut s’assurer qu’il est parfait et cela lui donne plus de temps pour préparer le script.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait donner de nouveaux détails sur le quatrième opus de Marvel sur le dieu du tonnerre, il a répondu:

“Non, je ne peux pas. Je ne peux rien faire », a répondu Taika Waititi. “Mais au moins, il y a des choses positives à propos de la crise du COVID-19. L’un d’eux est que beaucoup de ces films, et des films en général, sont pressés de ne pas avoir tout le temps que vous voulez pour préparer le script et des choses comme ça. »

“Nous écrivons toujours Thor: Love And Thunder, et je pense qu’il est bon de continuer à écrire, et puis, vous savez, nous aurons un très, très bon scénario”, a-t-il poursuivi. «Et surtout avec l’écriture, vous devez utiliser autant de temps que possible pour comprendre votre histoire, car vous ne la comprendrez jamais plus tard. Le cinéma est une industrie où l’on se plaint toujours de ne pas avoir assez de temps. »

“Je pense qu’en ce moment, nous nous sommes donné beaucoup de temps pour travailler sur toutes sortes de choses, alors nous pourrions aussi bien l’utiliser”, a-t-il conclu.

Chris Hemsworth aime le premier brouillon du film.

L’étoile de Thor: Amour et tonnerre Il a récemment fait l’éloge du projet de script qu’il a vu, mais il est clairement en train d’évoluer et pourrait subir des changements encore plus importants compte tenu de sa nouvelle date de sortie. Espérons donc que bientôt ils nous donneront plus de détails sur tout ce qui se passera dans cette nouvelle histoire du puissant God of Thunder de Marvel. Cela mettra également un terme à ses aventures à l’UCM.

Thor: Love and Thunder sera présenté le 18 février 2022.