Love Is Blind Creator Plats sur Pods, Carlton & Jessica sur Giannina & # 039; s Podcast

La star de Love is Blind de Netflix, Giannina Gibelli, a gardé les fans captivés par la série de téléréalité à travers son podcast, Love in Sight. Sur l’épisode de cette semaine, Giannina s’assoit avec L’amour est aveugle le créateur Chris Coelen pour discuter des coulisses de la série.

L’amour est aveugle est devenu un phénomène mondial, et avec l’isolement prolongé, les fans ont plus de temps pour investir dans la série de téléréalité et ses futures stars. Giannina, la favorite des fans, a créé un podcast pour donner aux fans un aperçu de la série de téléréalité et de ses co-stars. Chaque épisode fournit une analyse des épisodes de la première saison, plongeant dans les moindres détails. Jusqu’à présent, elle a parlé à Carlton de son expérience et a obtenu des détails sur l’un des couples fiancés qui n’a pas été montré, Rory et Danielle. Dans l’épisode de cette semaine, elle obtient un aperçu du créateur Chris Coelen sur ce qui s’est passé dans la création de la série, entre autres choses.

Coelen a réussi à créer des façons uniques de jumeler des couples. Avant Love is Blind, il a contribué à la concrétisation de Marié à la première vue, mariée et préjugés et Switch de sept ans. Dans une tentative pour aider les célibataires à réaliser le désir d’être aimé et à déterminer si l’amour est aveugle, quels que soient les facteurs externes, l’apparence, le statut socio-économique, les antécédents, Coelen partage son équipe avec Netflix pour créer une série pour montrer qui nous sommes à l’intérieur.” Au cours de son interview, il a développé la création des pods dans lesquels les célibataires ont passé leur temps à développer les connexions. “Les pods sont nés parce que nous voulions créer un environnement où les gens se sentiraient très à l’aise d’être émotionnellement intimes, a déclaré Coelen. En rendant les pods insonorisés, à l’exception d’un haut-parleur pour tenir des conversations, et en offrant la possibilité de couvertures, de boissons et de nourriture ils espéraient créer le confort d’une maison. À un moment donné, ils ont envisagé de rendre opaque le mur entre les célibataires afin qu’ils puissent voir l’ombre de la personne en face d’eux. Cette fonction a été refusée pour garantir que les connexions étaient purement basées sur des conversations.

Alors que les cosses étaient une partie essentielle de l’expérience, Coelen a exprimé “l’intégralité du voyage” est son aspect préféré. Il a souvent fait référence à la façon dont l’émotion s’est déplacée. Un exemple qu’il a partagé est la réaction de l’autre connexion de Carlton, Brianna, après qu’elle a été rejetée. “Elle a probablement eu une crise de panique aussi proche que je l’ai jamais vue, a déclaré Coelen. Ce qui était si émouvant, c’est qu’elle avait l’impression, en raison des contraintes des gousses, qu’elle était rejetée pour qui elle était en interne, ce qui est un chose horrible à ressentir. ” Même ceux qui ne sont pas arrivés à l’autel ont été profondément touchés. Cela a été montré avec le rejet aveugle de Carlton de Brianna et la fin de l’engagement de Carlton et Diamond.

À la surprise de ceux qui doutaient des intentions de Jessica avec Mark, Coelen a partagé qu’il croyait qu’elle l’aimait. En la voyant rencontrer Mark pour la première fois, “C’est presque comme si le vent était aspiré de son corps … quand tu la vois et c’est si authentique et si réel et elle parle du fait qu’elle est tombée amoureuse de quelqu’un, pas pour son apparence, c’est sa personne. ” Dans une réponse très perspicace au contrecoup contre Jessica, il a reconnu la nature intense de l’expérience et comment Jessica doit revivre ses erreurs à travers les yeux de beaucoup.

Les résultats de l’expérience ont surpris tous les participants. Le voyage des fiançailles au mariage en quatre semaines semblait initialement inimaginable, mais cinq couples sont allés à l’autel et deux sont toujours mariés plus d’un an plus tard. Bien qu’il puisse ne jamais y avoir de groupe comme la première saison, les fans ne peuvent s’empêcher d’anticiper une nouvelle saison de Love is Blind. Pour en savoir plus sur les détails de la série télé-réalité, écoutez Love in Sight sur les podcasts Apple.

